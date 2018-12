Após fechamento do Matadouro nome de Orlandinho e Kaká Andrade são lembrados

Um matadouro que já foi referência no Estado de Sergipe situa-se na cidade que continua milionária de Canindé de São Francisco. Implantada na gestão da ex-prefeita Rosa Maria Feitosa, o local chegou a abater mais de 100 animais por semana só para a região do Município. Poço Redondo também abate nele.

Sua administração na época do ex-prefeito Orlandinho Andrade era impecável e na gestão de Heleno Silva manteve boa parte do ritmo. Com a chegada da nova administração houve denúncia do vereador Nailson Marinho e uma CPI foi instalada. O vereador José Calo, presidente da Câmara Municipal, chegou a dizer em áudio que a Justiça “blindava” o prefeito Ednaldo da Farmácia.

De acordo com uma Nota emitida pela Prefeitura de Canindé a situação parte de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público do Estado de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca local.

Nota da Prefeitura

Os serviços não serão retomados e no prazo de 120 dias será implantado um sistema de refrigeração para a revenda de carnes como a feira livre. Marchantes e população reclamam que a atual administração é um verdadeiro mar de irresponsabilidades em que, em dois anos dela, nada de punições acontecem.

O site oficial da Prefeitura não divulgou nada a respeito. Não existe transparência nesse sentido e, de acordo com TCE, é um dos mais baixos em nota de classificação no Estado de Sergipe. Preferiu publicar em rede social a Nota. A página mais parece um mural de fotos, pois é direcionada. Confira: www.caninde.se.gov.br/index.html#wa-anchor-top

“Lembro da época do Prefeito Orlandinho e de como nossa cidade era próspera. Ele tinha pessoas comprometidas com o desenvolvimento do Município como o irmão dele, Kaká Andrade, que trabalhou duro para dar ao Município uma direção e organização nesse sentido. Hoje tudo está indo por terra. Precisamos de um administrador com competência e sensibilidade e conhecimento administrativo e político para Canindé de São Francisco.”, disse V.M.S. Hoje há rompimento de grupo da família Andrade com o prefeito que chegou ao poder por acaso, em função de ser vice de Orlandinho.

