Capitão Samuel recebe medalha da Ordem do Mérito parlamentar

13/12/18 - 15:10:04

Na manhã desta quinta- feira, 13, doze parlamentares foram homenageados na Assembleia Legislativa de Sergipe durante Sessão Especial para Outorga da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar, entre eles o Capitão Samuel Barreto. A proposta é de autoria do presidente da Casa, o deputado Luciano Bispo.

A Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é concedida a pessoas físicas ou jurídicas que contribuem para o engradecimento do Estado de Sergipe e do Poder Legislativo ou Mérito Excepcional, aprovada pelo Conselho da “Ordem do Mérito Parlamentar”, composto por deputados, membros da Mesa Diretora, líderes da bancada dos partidos que tenham representantes na Assembleia Legislativa e pelo último ex-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Segundo o Capitão Samuel o reconhecimento é muito valoroso. “Travei grandes lutas na Alese, entre elas a melhoria salarial dos militares, mas, sobretudo, buscamos a qualidade da segurança pública do nosso povo do meu Sergipe. Hoje estamos mais aprofundados nesta luta através do combate e prevenção às drogas, que são o grande mal da humanidade”. declara.