Confira a Programação da Conferência Estadual de Formação da CUT Sergipe

13/12/18 - 06:02:55

No sábado, acontecerá a Entrega dos Certificados para todos que concluíram o curso ORSB nos municípios de Neópolis, Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Aracaju

por: Iracema Corso

Foi um ano inteiro de debate, poesia, reflexão coletiva, experiências partilhadas durante os três módulos do curso de Formação Sindical ORSB promovidos pela Secretaria de Formação da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) nos municípios de Neópolis, Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Aracaju. Neste sábado, dia 15 de dezembro, os dirigentes que participaram da formação nas cinco regiões do estado de Sergipe estarão reunidos na sede da CUT/SE em Aracaju, a partir das 8h30 da manhã, na Conferência Estadual de Formação da CUT Sergipe.

A grande tarefa do dia será a Construção da política de formação diante dos desafios impostos ao movimento sindical, uma atividade realizada coletivamente no turno da tarde. Para inspirar esta construção, o turno da manhã será marcado por debates cruciais.

Lúcia Maria Silveira de Queiroz, Coordenadora Geral da Escola Nordeste da CUT, vem até Aracaju para participar da mesa de abertura, às 8h30 da manhã, ao lado do presidente da CUT/SE, Rubens Marques. Na sequência, o Economista e Técnico do Dieese em Sergipe, Luiz Moura fará uma exposição sobre ‘As Mudanças nas Relações de Trabalho e os Desafios do Movimento Sindical na Atual Conjuntura’.

Ainda pela manhã, o educador da Escola sindical da CUT no Nordeste, professor de Arte Educador e Diretor de Teatro, Jorge Rodrigo Nascimento Spíndola vai abordar ‘A Política Nacional de Formação diante dos novos desafios ao futuro do trabalho – perspectiva da Luta de Classe e Trabalho do Futuro.

O encerramento da Conferência Estadual de Formação da CUT Sergipe está previsto para o turno da tarde, com a Entrega dos Certificados para todos que concluíram o curso ORSB. “Foi uma experiência muito rica que tivemos neste ano ao optarmos por sair de Aracaju e expandir a formação para outros municípios. Nos deparamos com novos dirigentes e com a oportunidade de aprofundar o debate, algo muito positivo. Neste sábado, ao reunir dirigentes de cinco regiões de Sergipe, vamos construir juntos os caminhos para a formação em 2019”, explicou o secretário de Formação da CUT/SE, Roberto Silva.