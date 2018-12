Confira aqui a programação do Natal Iluminado 2018 em Aracaju

13/12/18 - 05:53:22

O Natal Iluminado começou no dia 30 novembro de 2018 em sua segunda edição seguida. A atração de fim de ano começou na primeira gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, mas foi interrompida pela gestão que o sucedeu. Retomado no ano passado, o evento exibe apresentações culturais movimentando o centro comercial de capital.

O Natal Iluminado é resultado de uma parceria da Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), a Energisa e a Celse Centrais Elétricas de Sergipe S. A.

São 400 mil pontos de luz instalados para decoração da praça Fausto Cardoso e do calçadão da rua João Pessoa. O projeto conta ainda com a iluminação da Ponte do Imperador, pórticos, tótens decorativos e uma árvore com 15 metros de altura.

As atrações acontecem sempre na Praça Fausto Cardoso, localizada no Centro da Aracaju. Confira a programação:

12 de dezembro de 2018

Tribunal de Justiça de Sergipe apresenta Orquestra Sinfônica de Sergipe e Coro Sinfônico

Horário: 19h

13 de dezembro de 2018

Quarteto de cordas sesc

Horário: 17h

Rodrigo e Banda Cruz sagrada

Horário: 17h30

Laressa Abreu e Banda

Horário: 18h

14 de dezembro de 2018

Coral dos idosos Sesc

Horário: 16h

Orquestra de Violão Sesc

Horário: 17h

Maestro Moisés e projeto Musical belém

Horário: 17h30

Mileide Silva – Vencedora do Sescanção

Horário: 18h

19 de dezembro de 2018

Eliana Argolo (violão clássico)

Horário: 16h

Pikenno (percussão) “Lá de Casa”

Horário: 18h

20 de dezembro de 2018

Museu da Bíblia SBB Banho para Todos. Distribuição de brinquedos, Danças, Teatro e Grupos.

Horário: 16h

21 de dezembro de 2018

Apresentação da Banda de Música da Polícia Militar

Horário: 17h

Celebração Ecumênica

Horário: 17h30

Ceia Solidária e Coral Vozes de Júbilo da assembleia de Deus – Missão Aracaju

Horário: 18h

Tais Helena

Horário: 18h30

22 de dezembro de 2018

Auto de Natal com banda musical de Pe. Marcelo conbceição da Associação Dom Palmeira Lessa

Horário: 18h

Celebração de Natal com Arcebispo Dom João José Costa

Horário 18h

4 de janeiro de 2019

Orquestra Jovem dos Sesc

Horário: 17h

Sena in Cantoria

Horário: 18h