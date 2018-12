Conselheiros tutelares agradecem atuação do deputado André Moura

13/12/18 - 04:53:20

Na terça-feira (11), a presidência e a diretoria do Fórum Associativo de Conselheiros Tutelares de Sergipe (Factus) esteve na liderança do Congresso Nacional para agradecer o trabalho do deputado federal André Moura (PSC/SE). A categoria enaltece o empenho do parlamentar em assegurar e viabilizar os Kits do Conselho Tutelar que são compostos por um automóvel, cinco computadores, uma impressora multifuncional, um refrigerador e um bebedouro.

Ao total, 59 municípios foram contemplados com os equipamentos. De acordo com André Moura, os kits possibilitarão que esses profissionais possam atender às demandas e chegar a toda extensão municipal. A Factus afirmou que a maioria dos municípios não possuía a mínima estrutura de locomoção ou de realizar os atendimentos com excelência e funcionavam de forma improvisada.

No mês de junho, 30 municípios receberam o carro que compõe o kit, e neste mês será entregue o restante dos equipamentos, como também, para os 29 municípios que ainda não foram contemplados. O valor do recurso investido é de quase R$ 6 milhões que contribuirão no fortalecimento do trabalho dos conselheiros.

Assessoria de Comunicação do dep. federal André Moura – AssCom/AM