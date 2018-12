ENCONTRO CULTURAL E FESTIVAL DO JEGUE COMEÇAM NA 6ª EM ITABI

13/12/18 - 15:51:59

A partir de amanhã, 14, até domingo, 16, a cidade de Itabi, no sertão sergipano, é palco de muita cultura e diversão.

Na sexta, acontece a2ª edição do Encontro Cultural de Itabi, uma realização da Prefeitura com o Governo do Estado. Com o tema NA LIDA DE UM POVO FLORESCE NOSSA TERRA, o Encontro busca resgatar a cultura regional e levá-la ao conhecimento do maior número de pessoas.

Assim como na primeira edição, haverá uma vasta programação, com apresentação de peças teatrais, muita música, grupos folclóricos e, pela primeira vez, um concurso de toada, com prêmios em dinheiro. Os shows ficam por conta de Sérgio Lucas, Antônio Rogério e Chico Queiroga.

Já no sábado e domingo é a vez da tradição e da alegria chegarem a galope no 38º Festival do Jegue de Itabi. Uma festa irreverente, onde o animal símbolo do sertão nordestino é a grande atração, com concurso e desfile de jegues fantasiados e as famosas corridas, que são o carro-chefe da festa. São mais de 11 mil reais em prêmios para os vencedores.

Mas, o Festival tem muito mais a oferecer a quem visita a cidade durante o Festival do Jegue. Na sua programação há cavalgada, a 3ª etapa do campeonato sergipano de MotoCross, tem boate itinerante e muitos shows com artistas que animam ao público com seus sucessos.

São presenças confirmadas na festa: Gil Mendes, Cavaleiros do forró, Jeanny Lins e Dedé Brasil, César Silva, Balada Prime, Edu Santiago, Cintura Fina, Saia Rodada e Xande e Nanda.

O Festival do Jegue de Itabi tem apoio do Governo de Sergipe, Ministério do Turismo, Governo Federal e a realização e do Governo Municipal de Itabi.

Fonte e foto assessoria