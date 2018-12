Governo investe R$6 milhões em rodovia SE-290 que ligará Umbaúba à Queimada Grande

13/12/18 - 11:18:28

A obra para a implantação da pavimentação da SE-290, trecho que liga a sede do município de Umbaúba até o Povoado Queimada Grande já foi iniciada.

Os serviços para a implantação dos 4 km de rodovia começaram pela rede de macrodrenagem de aguas pluviais e atualmente está sendo terminada a colocação de manilhas. A obra é realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra) com execução do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER).Está sendo investido pelo Proinveste o valor de R$ 6.408.292,42 na implantação da rodovia que possui 4,03km de extensão.

“Após colocar as manilhas e terminar essa parte de macrodrenagem, partiremos para a terraplanagem da via e após será colocada as camadas de asfalto. Esse trabalho inicial de macrodrenagem é muito importante para garantir a qualidade final da obra” disse Valmor Barbosa, secretário de Estado de Infraestrutura.

Morador do local em que passará a rodovia, Jonata Araújo com o inicio das obras se diz ansioso. “Moro tem 23 anos aqui e sempre foi assim, estrada de chão. É uma obra esperada por todos e vamos ficar muito felizes quando for concluída, vai mudar a nossa região”, relatou Jonata.

A moradora do Povoado Queimada Grande, Sandra Martins de Oliveira também ficou feliz com o inicio das obras. “São 48 anos que moro aqui e espero essa estrada. É a realização de um sonho. Eu vivo doente por causa da poeira, minha sobrinha de um ano e 3 meses vive no hospital com problema respiratório, não vejo a hora de ter essa estrada pronta. Trabalho na escola aqui do povoado e o transporte as vezes tem dificuldade pra chegar se não passar a maquina, não chega, estou muito feliz com essa conquista”, comemorou Sandra.

Investimentos na cidade

O secretário de Estado de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano, Valmor Barbosa, lembra os investimentos do Governo no município. “O município de Umbaúba desde governo Marcelo Déda tem recebido grandes investimentos, desta época pra cá foram 98 milhões em investimentos, só em asfalto foram mais de um milhão de reais. Com mais essa obra que custa mais 6 milhões, um pedido antigo da população e é com alegria que o governo atende mais esse pedido. A obra vai ser completa com pista com passeio para que a população também faça caminhadas e utilize como lazer”, explica o secretário.

Por Amanda Melo/ Foto Jorge Reis