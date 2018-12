JUÍZA IMPEDE CASAL DE PARTICIPAR CASAMENTO HOMOAFETIVO

13/12/18 - 16:20:04

Duas mulheres foram impedidas de participar da cerimônia de casamento coletivo, que foi realizado nesta quinta-feira (13) no Fórum Integrado Maria Virginia Leite Franco, por decisão da juíza da 27ª Vara Cível, Aidil Teixeira Oliveira.

A juíza Aidil Teixeira descumpriu a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça e se negou a celebrar um casamento homoafetivo de duas jovens, de 23 e 24 anos.

A OAB informou que vai abrir um processo administrativo junto as comissões da Ordem para apurar o que motivou a juíza a não permitir que o casal participasse da cerimônia com os outros casais. As duas jovens saíram do Fórum casadas no papel, mas não puderam participar da celebração com os demais casais heterossexuais.

Por meio de nota, o Tribunal de Justiça de Sergipe informou que vai “apurar o caso para tomar as providências cabíveis”. A nota do TJ/SE diz ainda que “celebrações de uniões de casais têm sido realizadas normalmente no Estado de Sergipe. Somente nos últimos dois anos, foram realizados 319 casamentos entre pessoas do mesmo sexo”.