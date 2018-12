LUCIANO CORREIA DIZ QUE “KITTY LIMA NÃO TEM O QUE FAZER”

13/12/18 - 13:56:54

O secretário de Comunicação da prefeitura de Aracaju, Luciano Correia, fez duras críticas a vereadora Kitty Lima (Rede) que começou a colher assinaturas de parlamentares na Câmara de Aracaju para que seja instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) relativa ao Forró Caju.

Em entrevista ao jornalista Aparecido Santana, repórter da Xodó FM, o secretário disse que o processo foi conduzido com lisura e transparência. “A vereadora Kitty não tem o que fazer, no apagar das luzes ela tenta aparecer. Diferente do que ela diz sempre agimos de forma diferente. Ela está jogando para a plateia e tenta criminalizar o Forró Caju por meio de um factoide”, disparou.

Kitty argumentou ter se baseado em uma matéria veiculada no Jornal Cinform do dia 28 de novembro. Publicação que apontou a existência de supostas irregularidades nos contratos firmados pelo Executivo Municipal para a idealização do evento ocorrido nos dias 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho deste ano.

Por Daniel Villas-Bôas e Aparecido Santana, da Redação Xodó News