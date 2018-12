MEDALHA DA ORDEM DO MÉRITO PARLAMENTAR É ENTREGUE A DEPUTADOS

13/12/18 - 14:33:52

A Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar foi entregue a deputados estaduais na manhã desta quinta-feira (13). Na ocasião, doze parlamentares foram condecorados: Adelson Filho (PR); Luciano Pimentel (PSB); Capitão Samuel (PSC); Moritos Matos (REDE); Georgeo Passos (REDE); Robson Viana (PSD); Gustinho Ribeiro (SD); Sílvia Fontes (PDT); Jairo Santana (PRB); Vanderbal Marinho (PSC); Jeferson Andrade (PSD) e Zezinho Guimarães (MDB). A solenidade aconteceu no plenário Pedro Barreto de Andrade, da Casa Legislativa com a execução do Hino Nacional realizada pela Banda de Música do 28° Batalhão de Caçadores- Batalhão Campo Grande, unidade do exército brasileiro.

A propositura, de autoria do presidente e deputado estadual Luciano Bispo (MDB), aprovada pelo Conselho da Ordem do Mérito Parlamentar do Poder Legislativo, atendendo os termos do disposto no art. 5° do Decreto Legislativo nº 02/1987, de 30 de junho de 1987, com redação dada pelo Decreto nº 03/2009, de 17 de junho de 2009.

Para Luciano Bispo, a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é mais que merecida. Segundo ele, todos os deputados que passam pela Casa tem o direito de receber. Luciano parabenizou todos pelos trabalhos desenvolvidos no Legislativo e agradeceu pelo aprendizado e convivência com os colegas, deixando- se sempre à disposição.

A deputada estadual Silvia Fontes (PDT), em seu discurso agradeceu a honraria e disse que se sente lisonjeada por ser agraciada com a medalha. “Representa a certeza que nesses quatro anos de mandato contribuí com o desenvolvimento de Sergipe. Na tribuna, defendi o povo! Meu mandato foi pautado pela luta por mais saúde pública de qualidade. À frente da Comissão de Saúde, fiscalizei as gestões dos secretários de saúde, hospitais regionais, hospital de urgência de Sergipe, cobrei por tratamento descente para os pacientes renais crônicos, pacientes oncológicos” disse Silvia Fontes acrescentando “Lutei e vou continuar lutando por uma saúde pública, que atenda a todos os que precisam”.

Na oportunidade, Silvia também se despediu da Casa Legislativa. Ela deixa o parlamento sergipano com o sentimento de dever cumprido, finalizando seu pronunciamento citando uma poesia de Bráulio Bessa sobre “Heróis”.

Representando os demais homenageados, o deputado estadual Capitão Samuel (PSC), disse que a honraria é importante e que homenagem se faz em vida. “Agradeço em nome dos colegas. Fico feliz em ser lembrado e ficar na história do Poder Legislativo”, salientou Samuel

Ainda em seu discurso, capitão Samuel disse que o Poder Legislativo, a nível de Brasil, tem passado por uma situação muito difícil, mas continua sendo a Casa do Povo.

“Aqui continua sendo um local do pobre ou rico, e é ouvido. Do empresário ou trabalhador que é ouvido. Das classes profissionais organizadas ou não, e é ouvida. porque o nome maior daqui é a Casa do Povo. E ela continua aberta para a população. E esses deputados que foram homenageados no dia de hoje, é pelo reconhecimento do seu trabalho nesses últimos quatro anos. Da reaproximação do Poder Legislativo com o povo sergipano. Com o eleitor que nos coloca aqui. Da reaproximação com outras instituições, reaproximação daquilo que a sociedade pede do Poder Legislativo: Um Poder mais próximo, mais transparente!”, ressaltou o deputado Samuel

Mesa

A mesa da solenidade foi composta pelo presidente Luciano Bispo, o promotor de justiça Arnaldo Figueiredo Sobral, representando o procurador geral do Ministério Público de Sergipe, Eduardo Barreto D´ávila, o Ten. Cel. José Fernandes dos Santos Filho, comandante do 28ºBC; guarda da Marinha, Gardênia Oliveira, representando a Capitania dos Portos de Sergipe; a conselheira do Tribunal de Contas de Sergipe, Angélica Guimarães; conselheiro do Tribunal de Contas, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro; Josilda Alice da Graça, representando a senadora Maria do Carmo Alves; magnífico reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchoa.

Medalha

A Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é concedida a pessoas físicas ou jurídicas que contribuem para o engradecimento do Estado de Sergipe e do Poder Legislativo ou Mérito Excepcional, aprovada pelo Conselho da “Ordem do Mérito Parlamentar”, composto por deputados, membros da Mesa Diretora, líderes da bancada dos partidos que tenham representantes na Assembleia Legislativa e pelo último ex-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Um pouco dos homenageados

Adelson Barreto Filho (Tijoi Barreto Evangelista), nasceu em 19 de março de 1987 é natural de Aracaju, bacharel em Administração pela Universidade Tiradentes, Técnico Financeiro e estudante de Rádio e TV pelo Senac.

Sua trajetória política teve início no Partido Social Liberal (PSL). Filiado ao PSL. Em 2014, se candidatou ao caro de deputado estadual pelo Partido da República (PR), exercendo a primeira suplência da coligação. Em 2017 ocupa a vaga de deputado estadual;

Luciano Azevedo Pimentel nasceu em Brumado, na Bahia. É bancário de carreira. Bacharel em Administração de Empresas, graduado na UNIT – Universidade Tiradentes e também é Pós-Graduado em Gestão Empresarial, pela UFS – Universidade Federal de Sergipe Mais de 35 anos de sua vida foram dedicados a bancos – desde o BNH à Caixa Econômica Federal. Exercendo diversas funções na CAIXA, como Gerente-Geral e Gerente de Mercado. Foi instrutor da Área Comportamental e Gerencial da Caixa Econômica Federal, também prestou serviços relevantes ao Município de Aracaju na qualidade de Secretário Municipal de Planejamento. Cidadão sergipano desde o ano de 2003, título concedido pela Assembleia Legislativa. Se elegeu deputado estadual pelo PSB em 2014;

Samuel Alves Barreto é bacharel em Direito e Bacharel em Segurança Publica, Pós-graduado em Segurança e Cidadania, Capitão da Polícia Militar e Deputado Estadual pelo segundo mandato consecutivo;

Moritos da Silva Matos nasceu em 18 de outubro de 1962, em Propriá/SE. Trabalhou desde os oito anos para ajudar no sustento de casa, vendeu picolés, pães, cocadas e lanches fabricadas por sua mãe em Capela. Aos 18 anos de idade ingressou no Exército. Em Aracaju, concluiu os estudos e se graduou em Técnico de Contabilidade e também cursou Teologia na Escola Santa Maria. Atualmente é Técnico em Ortopedia.

Em 2000 participou da criação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente em Aracaju. De 2009 a 2012 foi vereador em Aracaju. 2014 concorreu a eleição para deputado estadual, ficando como segundo suplente da coligação. Em 2 de janeiro de 2017, assumiu como deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS – na vaga deixada pelo padre Inaldo (PC do B), eleito prefeito da cidade de Nossa Senhora do Socorro;

Georgeo Antônio Cespedes Passos, é neto de Chico Passos e filho do ex-deputado Antonio Passos Sobrinho e Fátima Regina Cespedes Passos, mudou-se para Aracaju aos seis anos, mas sempre esteve presente em sua cidade natal Ribeirópolis. Formado em Direito pela Universidade Tiradentes. Foi estagiário no Ministério Público Federal, assessor de Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, Policial Civil e hoje é Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de Sergipe desde outubro de 2008, instituição onde ocupou o cargo de Consultor de Licitações e Contratos.

Robson Costa Viana, aracajuano, formado em Gestão Pública pela Universidade Tiradentes (UNIT). Faz política há mais de 20 anos na capital e foi candidato a vereador pela primeira vez em 2004. Nos últimos anos, Robson lutou para reacender as raízes do carnaval de rua de Aracaju, nos bairros Cirurgia, Getúlio Vargas e Suissa com o bloco Rasgadinho, reunindo mais de 50 mil pessoas. O Rasgadinho hoje já faz parte do patrimônio cultural da capital;

Luiz Augusto Carvalho Ribeiro Filho, iniciou sua carreira política em 2009, como vereador da cidade de Lagarto, onde sua família realiza trajetória política há vários anos. Em 2010 foi eleito deputado estadual;

Silvia Tereza Fontes Caldas, é radialista. Em 2009 assumiu a Secretaria da Assistência Social em Nossa Senhora do Socorro, onde trabalhou em prol da população mais carente fortalecendo a política de assistência, trazendo programas sociais para o município, a exemplo do Pronatec, Casamento Comunitário e o projeto Socorro Cidadã, onde todos os serviços da prefeitura são levados para uma comunidade. Como presidente da Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa, a deputada Silvia Fontes vem lutando por uma saúde de qualidade para os sergipanos;

Jairo Santana da Silva, contabilista. Antes de ingressar na vida pública, laborou como profissional liberal, no escritório de contabilidade em Nossa Senhora da Glória; tendo posteriormente sido convidado a laborar para uma empresa terceirizada da Petrobras no pólo de Carmo­pólis, onde no exercício da contabilidade gerenciava contratos da empresa junto a esta­tal do petróleo. Filho de um trabalhador rural e líder sin­dical, Jairo Santana ingressou na vida pública inicialmente de forma discreta, auxiliando seu pai no Sindicato dos Trabalha­dores Rurais do município de Glória. Em 2008, foi verea­dor de Glória, assumindo a presidência da Câmara no primeiro biênio daquele man­dato, tendo como consequên­cia, assumido a Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, na condição de prefeito interino, até que fossem realizadas as eleições suplementares. Em 2014, Jairo Santana foi eleito deputado estadual, representando a população do alto sertão sergipano;

Vanderbal Marinho Menezes de Andrade, é médico, sergipano, eleito deputado estadual em 2014;

Jeferson Luiz de Andrade, sergipano, com formação acadêmica superior incompleto pela Universidade Federal de Sergipe. Pecuarista e Presidente do Partido Social Democrático de Sergipe – PSD/SE;

José Oliveira Guimarães, deputado estadual pelo MDB

Por Luciana Botto- Rede Alese

Foto: Jadilson Simões