Museu da Gente Sergipana realiza programação de natal

13/12/18 - 15:23:13

A programação acontecerá amanhã, dia 14, a partir das 18h, com entrada gratuita

O Instituto Banese, através do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, e o Governo do Estado, realizam mais um Natal da Gente Sergipana. O evento, que acontecerá amanhã, 14, a partir das 18h, no estacionamento do museu, contará com teatro, atrações musicais, grupos de cultura popular e feirinhas com produtos artesanais, proporcionando uma noite cheia de magia, encanto e simbolismos que caracterizam o natal.

A noite, que também celebrará os sete anos de funcionamento do museu e as importantes premiações recebidas esse ano, terá início com o espetáculo ‘Um Sonho de Natal’, da Companhia das Artes Tetê Nahas. Logo após, apresentações dos grupos culturais do ciclo natalino do município de Japaratuba: Guerreiro e Pastoril de Forges. E para finalizar a noite, apresentação musical da Orquestra Jovem de Sergipe – projeto que atende mais de 100 crianças e adolescentes do bairro Santa Maria, proporcionando a iniciação e o aprimoramento musical através do encontro com a música clássica.

Durante todo o evento acontecerá a Feirinha da Gente, onde artesãos e expositores irão comercializar artigos tradicionais e contemporâneos, reunindo em um único espaço a diversificada e talentosa arte sergipana. Esse ano, com a parceria do Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação e da Secretaria de Turismo, o Natal da Gente Sergipana traz também a Feira Origine-se, projeto que reuni expositores com criações desenvolvidas pela parceria entre designers e artesões. Moda, decoração e artesanato em objetos que trazem na essência os ofícios resistentes ao tempo, elaborados no calor do feito à mão que conta histórias e guarda memórias.

A programação do Natal da Gente Sergipana é gratuita e para o público em geral. O Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda está localizado na Avenida Ivo do Prado, 398, Centro de Aracaju. Para obter mais informações entrar em contato através do telefone (79) 3218-1551.

Por Manuella Miranda