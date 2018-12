Prefeito de Socorro reúne imprensa e faz balanço dos dois primeiros anos de gestão

13/12/18 - 12:42:48

Em uma manhã bastante concorrida pela imprensa sergipana, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, se reuniu com diversos representantes dos meios de comunicação do Estado para apresentar o balanço das ações de senvolvidas pela Prefeitura durante os dois primeiros anos de gestão, bem como detalhar o processo de cadastramento das 1.000 (mil) casas do Programa Minha Casa Minha Vida. O encontro ocorreu nesta quinta-feira, 13, em um estabelecimento da sede do município.

Durante o encontro vídeos da Campanha Nossa Feliz Cidade foi sendo exibido aos convidados. Nele, puderam ser vistas as transformações proporcionadas pela atual gestão em menos de dois anos em diversos setores do município de Socorro. Outro momento marcante consolidou-se com a distribuição da revista, onde mostra o trabalho desenvolvido por todas as Secretarias, como intuito prestar um melhor serviço à população.

“Quando assumimos a gestão fizemos um breve levantamento e constatamos que havia uma grande dívida, mas sentamos e conseguimos negociá-la com a Receita Federal e vários fornecedores, tocamos o trabalho e demos prioridade às questões mais básicas. Em menos de dois anos já entregamos duas creches e estamos prestes a entregar mais outras duas para a nossa população. Também estaremos entregando a Unidade de Pronto Atendimento no conjunto Jardim, que atenderá toda a redondeza, compramos novas ambulâncias, criamos programas para melhor assistir os pacientes, conseguimos firmar parceria com o Governo do Estado para recapear ruas e avenidas dos conjuntos João Alves e Fernando Collor”, detalhou o gestor municipal.

Durante discurso, o gestor municipal aproveitou para agradecer a presença dos vereadores, secretários, funcionários públicos e os representantes da Caixa Econômica Federal, além de fazer um breve relato de como será o processo de cadastramento das pessoas interessadas em adquirir a tão sonhada casa própria, através do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo Federal.

“Esse é um anúncio muito importante porque nós estaremos realizando o sonho da casa própria, que era um pedido muito grande da população. O cadastro vai ser realizado através das Secretarias de Planejamento e Assistência Social. De acordo com o projeto as casas devem ser entregues no segundo semestre de 2019, por dia são construídas em média 10 casas. Sem dúvidas é um projeto revolucionário para Socorro”, declarou.

Após discurso, os convidados se direcionaram ao fundo do Fórum Arthur Oscar de Oliveira Déda, local onde estão sendo construídas as casas e, devidamente equipados, puderam conferir o processo de construção das unidades habitacionais.

