Prefeitura de Aracaju inicia pagamentos do Forró Caju

13/12/18 - 10:13:52

Não foram poucos os esforços da Prefeitura de Aracaju para conseguir com que o Ministério da Cultura (MinC) fizesse o repasse referente ao custeio de parte considerável do Forró Caju. Na terça-feira, 11, após reunião do prefeito Edvaldo Nogueira com o deputado federal André Moura e assessores do Ministério da Cultura, em Brasília, a gestão recebeu a resposta positiva e o MinC informou que o pagamento será feito em três parcelas, entre elas, os músicos serão contemplados.

De acordo com o secretário municipal da Comunicação, Luciano Correia, o repasse feito do Ministério obedece às etapas do evento. “Foi feito no plano de trabalho por exigência do Ministério e, dessa forma, o repasse será feito em três parcelas. À medida que prestarmos conta, receberemos a próxima parcela. A primeira parcela é referente à montagem e estrutura de cenografia, justamente porque as parcelas seguem a ordem cronológica de execução do evento”, explicou.

A primeira parcela a ser repassada será no valor em torno de R$228 mil. “Assim que fizermos o pagamento referente a essa parcela, prestaremos conta, o Ministério fará a análise e, seguindo o cronograma, receberemos a segunda parcela e o mesmo acontece para recebermos a terceira e última parcela do repasse de verba. Ainda temos a contrapartida do Município que já está em conta desde o início do convênio”, destacou Luciano.

Desde a formalização do convênio, a Prefeitura tem seguido todas as exigências do Ministério da Cultura, tem agido com transparência e esteve aberta ao diálogo, sobretudo com os músicos, categoria que, estando em seu direito, reivindicou o pagamento.