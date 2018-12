Prefeitura de Laranjeiras compromete aposentadoria dos servidores municipais

13/12/18 - 06:10:56

A gestão do prefeito de Laranjeiras, Paulo Hagenbeck (PSC), pode estar cometendo crime de responsabilidade fiscal, colocando em risco o maior patrimônio do servidor público: a sua aposentadoria. O alerta é do vereador Adriano Carvalho, com base nos demonstrativos de receita publicados no site do Banco do Brasil.

De acordo com ele, no mês de novembro é possível perceber que a prefeitura continuou sem pagar a parte patronal do INSS do funcionalismo municipal. “Esse valor deveria ser debitado automaticamente na conta do FPM, mas como consta no demonstrativo de novembro, o único desconto é referente ao parcelamento da Previdência, no valor de R$ 117.734,71. Como Laranjeiras tem uma folha de pagamento elevada, a sonegação chega em torno de R$ 1 milhão por mês”, estima o parlamentar.

Na avaliação de Adriano, provavelmente a administração deve ter conseguido uma liminar para não pagar a parte patronal, “mas isso é um risco, pois coloca em xeque as futuras aposentadorias dos servidores”.

Para o vereador, não há razão para a Prefeitura não pagar a parte patronal, uma vez que a arrecadação teve um crescimento milionário em relação aos Royalties. “Em setembro a parcela foi de R$ 185 mil, sendo que em outubro o valor subiu para R$ 1.905 milhão, ou seja, quase 2 milhões a mais nas contas do município. Enquanto isso, a qualidade dos serviços públicos diminuiu”, critica Adriano Carvalho.

TDantas Comunicação

Foto assessoria