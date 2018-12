UNINASSAU recebe Jornada de Fisioterapia Cardiorrespiratória e UTI

13/12/18 - 15:16:45

O evento foi aberto e aconteceu em parceria entre a Faculdade e a Assobrafir

O evento foi gratuito para os alunos da Instituição de Ensino Superior (IES) e aberto ao público externo

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju recebeu em seu auditório, nos dias 5 e 6 de dezembro, a V Jornada Sergipana da Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e UTI – Assobrafir. O evento foi gratuito para os alunos da Instituição de Ensino Superior (IES) e aberto ao público externo. A atividade foi coordenada pelo professor doutor, Lucas Rego, responsável pelo curso de Fisioterapia da UNINASSAU.

Segundo ele, o contato com especialistas renomados que atuam no mercado de trabalho é de grande importância para os alunos. “A Jornada trouxe conhecimento para os estudantes, além de ofertar a oportunidade de compreensão da atuação junto a sociedade”, disse o coordenador de Fisioterapia da faculdade.

As palestras e debates foram abertos pelo doutor Lucas Cacau, diretor da Assobrafir. Ele explicou que todos os anos a associação escolhe uma universidade para realizar o evento. ”Escolhemos a UNINASSAU para que o aluno pudesse ter esse contato com profissionais atuantes e com vasta experiência para transmitir”, ressaltou.

Ele disse, ainda, que o evento mostra a situação de pacientes com pneumopatias, asma, problemas pós-operatórios, e os pacientes com escaras, que são feridas adquiridas pelo excesso de tempo que passam nos leitos de hospitais. ”É importante frisar que o paciente pós-operado precisa se exercitar e não ficar em total repouso”, explicou.

Além desses temas, a Jornada abordou as novas tendências da fisioterapia que mudaram muito nos últimos tempos. “Hoje a fisioterapia atua em todas as áreas e tem recuperado muitas pessoas que passaram por graves situações”, concluiu o palestrante.

Foto assessoria