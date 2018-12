Valdevan Noventa não será diplomado se as contas não forem aprovadas

13/12/18 - 19:51:18

O advogado Evaldo Campos assumiu a defesa do deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC), preso preventivamente no cadeião da cidade de Estância. Nesta sexta-feira (14) Evaldo Campos fará a defesa oral do seu cliente, e falará por 10 minutos para tentar desfazer as denúncias que mantém a sua prisão.

Segundo Evaldo Campos, a diplomação de Valdevan Noventa depende da aprovação de sua contas e manutenção do registro. Se isso não acontecer, “o deputado eleito pode não ser diplomado na solenidade que acontece segunda-feira”. Caso isso aconteça “estamos prontos para buscar novas alternativas para que Valdevan seja diplomado e exerça o mandato”, disse Evaldo.

Além de Evaldo Campos, mais dois advogados que atuam em São Paulo, também foram contratados por Valdevan e estão em Aracaju. Um deles tem doutorado em Direito e atuam junto a Evaldo Campos, responsável pela defesa do deputado eleito que ainda está em prisão preventiva.

O Ministério Público Eleitoral ajuizou na Justiça Eleitoral pedido de reprovação da prestação de contas do deputado federal eleito por Sergipe, José Valdevan de Jesus Santos (Valdevan Noventa), do PSC, preso na última sexta-feira, 7, pela Polícia Federal.

O órgão também pede na ação a devolução de R$ 90.300,00 mil ao Tesouro Nacional, que seria a soma dos recursos com origem não identificada na declaração de receitas durante sua campanha. A ação do MPE é paralela investigação da PF, que também identificou supostas ilicitudes nas doações de campanha ao deputado. Valdevan está preso a pedido da Polícia Federal.