Vereadora Emília Corrêa diz que foi alertada por político para “pegar leve”

13/12/18 - 08:59:35

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) diz estar preparada para supostos ataques que possa sofrer, como aconteceu com a vereadora Marielle Franco que foi morta a tiros na Região Central do Rio.

Na manhã desta quinta-feira (13) a vereadora Emília que também é defensora pública, afirmou que teria recebido um “conselho” de um político para que tivesse cuidado com sua vida. “Ai vereadora, pegue leve, a senhora viu o que aconteceu com a vereadora Marielle”, contou a vereadora em entrevista ao radialista Alex Carvalho, na Rádio Jornal.

Emília Corrêa explicou que estariam querendo associar a denúncia que foi feita contra o deputado federal eleito Valdevan Noventa e com isso, caso houvesse algum atentado contra sua vida, que ele seria o responsável. “Não conheço esse rapaz, nunca o vi na minha vida. Mas podem querer linkar para se esconder na sombra”, afirmou.

A vereadora deixou claro que em nenhum momento pensou nessa situação e segundo Emília Corrêa, “estão querendo associar, mas não tem nada a ver, até porque não foi eu quem fez a denúncia. Baseada em um fato que aconteceu lá atrás comigo, que eu não vou dizer o nome da pessoa, porque estava eu e ela e seria minha palavra contra a dela, então deixa como tá. Logo que aconteceu aquela tragédia com Marielle, um político chegou e bateu no meu ombro amigavelmente e disse: olha vereadora, ta vendo ai?, peque leve, veja ai o que aconteceu com a vereadora Marielle”, contou Emília.

A vereadora explicou ainda que após ouvir o “conselho” teria questionado se ele estaria ameaçando, e segundo ela, a pessoa teria dito que estava brincando. “Isso não é brincadeira que se faça”, reclamou Emília.

Ela deixou claro que já levou ao conhecimento das autoridades o fato, afirmando que “querem aumentar meus inimigos, digamos assim, e ai caso venha acontecer alguma coisa comigo, fica por isso mesmo, quem ninguém vai saber porque ela mexeu com muitas pessoas e ai ninguém sabe”, disse a vereadora.

A vereadora encerrou afirmando que “a única coisa que eu fiz foi avisar que as autoridades, caso venha acontecer alguma coisa comigo investiguem todos. Investiguem todos. A gente mexe com uma categoria forte de empresários, ainda tem os apaixonados, apaixonados pelo poder econômico. O fato de ser mulher não deixa de ser frágil”, disse.

Munir Darrage