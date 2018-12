Banese antecipa 2ª parcela do 13º salário de 2018 do servidor estadual

14/12/18 - 16:10:40

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) abrirá neste sábado, dia 15, as operações de crédito para antecipação da segunda parcela do 13º Salário de 2018 aos servidores públicos estaduais da ativa, aposentados e pensionistas. Quem desejar a antecipação, poderá fazer a contratação da linha de crédito oferecida pelo Banese, com taxas competitivas e com toda comodidade que o banco oferece. A antecipação do 13º salário é uma das soluções de crédito que o Banese disponibiliza, há alguns anos, aos servidores públicos com condições diferenciadas.

A antecipação poderá ser feita nas 63 agências do Banese, em todo o Estado, bem como nos Caixas Eletrônicos e pelo aplicativo do banco, facilmente pelo celular. O Banese orienta que o servidor utilize o crédito para sanar necessidades e imprevistos como quitar dívidas e despesas mais onerosas, liquidar contas em atraso e efetuar compras emergenciais, dentre outras.

Para quem contratou a primeira parcela do 13º salário de 2018, o Banese apresenta uma novidade. O cliente poderá contratar a Renovação de Crédito disponível nos canais de autoatendimento sem a necessidade de ir a uma de nossas agências. Atualize seu aplicativo e aguarde a disponibilização da Linha. É rápido, prático e com muita comodidade.

Veja, a seguir, as respostas às principais dúvidas sobre a antecipação do 13º salário para o servidor:

1 – Se o servidor não quiser contratar o empréstimo junto ao Banese para fazer a antecipação, como vai receber a Gratificação Natalina de 2018?

Resposta – Em 06 parcelas mensais, que serão pagas nos contracheques de Janeiro a Junho/2019, conforme o anúncio do Governo.

2 – Se o servidor contratou a primeira parcela e não for ao banco renovar, o que será feito?

Resposta – O banco debitará a parcela no pagamento da Folha de Dezembro/2018.

3 – Será possível antecipar também a primeira parcela do 13º salário de 2019?

Resposta – Não. A linha de crédito disponível no momento, é destinada à antecipação da 2ª parcela do 13º salário de 2018.

4 – Qual é o limite que o servidor poderá antecipar?

Resposta – O servidor poderá antecipar até 100% do saldo residual da Gratificação Natalina/2018.

5 – O cliente que possuir idade inferior a 18 anos poderá contratar empréstimo?

Resposta – Não. O cliente menor de 18 anos não pode contratar empréstimos em nenhuma Instituição Financeira.

6 – O servidor que não conseguir contratar nos canais de autoatendimento, o que fazer?

Resposta – O servidor deverá procurar uma das agências, distribuídas na capital e interior.

7 – O servidor que realizou a portabilidade de salário poderá realizar a contratação da antecipação da Gratificação Natalina de 2018?

Resposta – Pode, desde que o servidor que fez a portabilidade do salário, procure a sua agência de relacionamento.

Obs.: O crédito é sujeito à análise e aprovação. A operação de crédito é de responsabilidade do cliente, assim como todas as obrigações pertinentes ao contrato. A antecipação do 13º não compromete a margem consignável para as demais linhas de crédito, ou seja, o servidor permanecerá com os mesmos limites de cheque especial e crédito parcelado.

Fonte e foto assessoria