Bittencourt diz que ações de Belivaldo demonstram avanço na qualidade da gestão Estadual

14/12/18 - 09:29:41

Na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) parabenizou o governador Belivaldo Chagas pelas diversas medidas anunciadas que marcarão o início do novo mandato a partir de janeiro. Dentre elas estão a permanência dos secretários das pastas da Educação, Saúde, Comunicação, Fazenda, Segurança e Casa Civil.

“Belivaldo começou muito bem dando ainda mais qualificação na sua gestão ao anunciar que o professor Josué Modesto dos Passos Sobrinho continuará na Educação. Josué foi reitor da Universidade Federal de Sergipe e da universidade da América latina, é presidente da Comissão Estadual da Verdade, e uma pessoa que se pauta pela discrição, seriedade e compromisso em realizar a tarefa de homem público comprometido com a educação sergipana”, afirmou Bittencourt.

O parlamentar disse, também, que “Sales Neto deu um grande salto na comunicação pública sergipana, pessoa em que tive a honra de ser professor no curso de Jornalismo na UNIT. Adelmário Alves é um jovem que se notabilizou como um grande gestor público na área das finanças e muito tem feito pela Fazenda Estadual. Ele também foi meu aluno. Contaremos também com José Carlos Felizola na Casa Civil, um jovem que entende muito do Direito e de Gestão Pública, que vai contribuir significativamente para Sergipe avançar. A Segurança Pública continuará nas excelentes mãos de João Eloy, muito respeitado e comprometido com o que faz. Dr Valberto Oliveira está vem mostrando toda sua capacidade técnica e operacional na Saúde sergipana”.

Na opinião de Bittencourt, as medidas feitas por Belivaldo Chagas trarão grandes benefícios aos sergipanos de todas as regiões. O governador, segundo ele, caminha para construir uma gestão pautada na competência técnica e administrativa.

“Esse é o verdadeiro sentido político da administração: oferecer cada vez mais e melhor à população. Belivaldo tem feito isso. Muitas das ações anunciadas já foram estabelecidas na gestão do prefeito Edvaldo Nogueira e demonstra que tem dado certo. Belivaldo está de parabéns por ter reduzido secretarias, cargos comissionados, linhas telefônicas dentre outras ações realizadas no sentido de equilibrar os gastos públicos e direcionar os recursos no sentido de oferecer serviços para a população de Sergipe”, pontuou Bittencourt.

Fonte e foto assessoria