CIRURGIÃO VASCULAR MINISTRA PALESTRA NA SOMESE EM ARACAJU

14/12/18 - 14:25:49

O cirurgião vascular mineiro, Dr. Paulo Gonçalves de Oliveira Júnior, ministrou palestra na noite dessa quinta-feira, 13, no auditório da Sociedade Médica de Sergipe (Somese). O médico que abordou sobre ‘A importância do Cirurgião Vascular na cirurgia de Emergência’ veio à Aracaju a convite da Somese, em parceria com a clínica do Dr. Roberto Ximenes e a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) – Regional Sergipe.

O médico mineiro, Dr. Paulo Gonçalves de Oliveira Júnior, é membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) e cirurgião vascular da Santa Casa de Juiz de Fora e atuou na equipe médica que operou o candidato e hoje presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL) no mês de setembro.

Para o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, poder receber conhecimento de um colega é muito enriquecedor. “Só tenho a agradecer a presença do Dr. Paulo pela troca de experiência e bate-papo dinâmico sobre o assunto proposto”, ressaltou Dr. Aderval.

Segundo o Dr. Paulo Gonçalves de Oliveira Júnior, toda oportunidade em que se possa falar sobre a importância da cirurgia vascular na emergência é de grande valia porque o trauma é uma das principais causas de morte em idade de 11 a 40 anos. “A morte acontece na sua fase produtiva e o impacto social é muito grande e se você tem equipes multidisciplinares treinadas e adestradas para receber um politraumatizado da melhor forma possível, as urgências vasculares se tornam mais fáceis de serem controladas e evitam sequelas”, destacou o Dr. Paulo.

A cirurgiã vascular, Dra. Karina Gonzaga, explicou que o assunto debatido foi bem atual e trauma vascular é uma coisa que ocorre diariamente. “A palestra foi muito bem explicitada pelo colega mineiro e essa troca de experiências é muito importante para a classe médica”, comentou Dra. Karina.

De acordo com a estudante de medicina da UFS, Marina Bianchi, a palestra foi muito enriquecedora porque ela não sabia da importância dos cirurgiões vasculares em cirurgias de emergência. “Eu pensava que os cirurgiões gerais é que atendiam nas cirurgias de emergência. Para mim, o debate foi uma forma de aprimoramento de conhecimentos e experiências para quem está no início do curso e não conhece todas as áreas da medicina”, enfatizou a estudante Marina.

Matéria e foto: Ascom Somese