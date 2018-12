FAESE APRESENTA AO GOVERNO PROPOSTAS SETOR AGROPECUÁRIO

A Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) apresentou um documento com um panorama técnico da atual situação do estado e propostas para alavancar o agro. A reunião aconteceu no Palácio dos Despachos e contou com a participação dos Sindicatos Rurais, Associações, produtores rurais e deputados.

Durante reunião, o presidente da Faese, Ivan Sobral, falou sobre as propostas do documento intitulado ‘Agropecuária sergipana: desafios e diretrizes para o futuro’. O documento traz de maneira detalhada toda a situação do agronegócio sergipano indicando os gargalos e apontando soluções a curto, médio e longo prazo. Também foi entregue um documento pedindo que um técnico assuma a Secretaria de Estado da Agricultura.

O presidente Ivan Sobral avaliou como positiva a primeira reunião do setor com o governador Belivaldo Chagas. “Nós trouxemos este documento com propostas para alavancar o setor agropecuário em nosso Estado. Tivemos uma reunião positiva e o governador mostrou-se aberto ao diálogo e prometeu ler todo o documento”.

O governador Belivaldo Chagas afirmou que está aberto para dialogar com todos os setores. “Nós precisamos ter é mais diálogo com o setor e quanto a isso quero deixar bem claro que estou totalmente aberto para dialogar. O que eu quero é dialogar sempre”.

O documento entregue foi assinado por 38 instituições do setor agropecuário. O presidente da Associação dos Plantadores de cana-de-açúcar, José Amado, avaliou como positiva o diálogo com o governador.

“Foi muito importante o trabalho que a Federação preparou para o governador sentir as dificuldades e os valores da agricultura tanto o pequeno, médio e grande produtor que precisam ser vistos. Esperamos que o governador veja este pedido da Federação da Agricultura com carinho e que coloque uma pessoa que tenha condição de tocar essa Secretaria de Agricultura”, afirmou.

O produtor de leite Lafaiete Franco Sobral também participou da reunião. “O setor agropecuário propôs um secretário mais técnico focado na área em geral e não só, como nos últimos tempos, focado na agricultura familiar. Foi muito importante esse primeiro acesso e as portas ficaram abertas para outras reuniões”.

O ex-secretário de Agricultura, Zezinho Sobral, destacou a importância da agricultura para a economia do Estado e enfatizou a importância iniciativa da Faese. “A agricultura representa algo entorno de 240 mil empregos. Um setor que gera divisas, empregos e o que hoje as 38 instituições capitaneadas pela Faese trouxe um diagnóstico e uma proposta de modificações para a agricultura sergipana. Abriu um bom caminho de diálogo para que as coisas possam avançar”.

