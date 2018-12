HOMEM É ESPANCADO APÓS DESENTENDIMENTO NO CENTRO DE ARACAJU

14/12/18 - 07:46:57

Dois homens que são atendidos pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua da prefeitura de Aracaju, entraram em vias de fato após um desentendimento.

A confusão foi registrada no inicio da manhã desta sexta-feira (14), no cruzamento da avenida Pedro Calazans com a rua Laranjeiras, quando um deles usou um pedaço de pau e pedras para atingir a cabeça do outro homem que ficou gravemente ferido.

A policiai militar, Guarda Municipal e uma equipe do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros socorros à vitima. Já o agressor conseguiu fugir.