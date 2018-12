Prisões em penca

14/12/18 - 08:29:37

Não se surpreendam se a Polícia Federal prender uma dezena de prefeitos sergipanos. Pelo que se sabe, tem uma penca de gente graúda suspeita de integrar a quadrilha que meteu a mão grande nos recursos do transporte escolar. E para agravar a situação dessa turma, um dos envolvidos teria “dedurado” os comparsas em troca de redução da pena. Os suspeitos são acusados de pagar por serviços não prestados, por quilometragem superior à percorrida pelos ônibus, e por número de veículos superior ao disponibilizado. Estes crimes já são investigados há algum tempo pela Polícia Federal. Aliás, em agosto passado, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) jurou que “se me apertarem, vou dizer o que esses prefeitos fazem com o dinheiro do transporte escolar”. Tomara que, em sendo comprovado o roubo do dinheiro público, os culpados sejam presos e permaneçam um bom tempo atrás das grades. Crendeuspai!

Contas julgadas

O Tribunal Regional Eleitoral julga, nesta sexta-feira, quase duas dezenas contas de campanha. Chamam mais a atenção as prestações de contas do senador Rogério Carvalho (PT), dos deputados federais Bosco Costa (PR) e Valdevan Noventa (PSC) e dos eleitos para a Assembleia Talysson Costa (PR) e Diná Almeida (Podemos). Além de senões sobre as contas, alguns destes políticos são acusados de abuso do poder econômico. Aff Maria!

Vitória festejada

E quem está sorrindo de orelha a orelha é o deputado federal Fábio Reis (MDB). Tudo porque o grupo político dele venceu a eleição para a Mesa Diretora da Câmara de Lagarto. Encabeçada pelo vereador Eduardo de João Maratá (PR), a chapa vencedora é composta por aliados políticos de Fábio Reis. Por conta da vitória, o moço não se cansa de curtir com as caras do prefeito afastado de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), e do deputado estadual Gustinho Ribeiro (SD), seus adversários políticos. Jesus!

Vota contra

Três dos projetos enviados pelo governo para aprovação na Assembleia terão voto contra do deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC). São o que mantem o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, o que reajusta o imposto de transmissão de causa mortis e doação, e o que eleva a alíquota de ICMS sobre a venda de artigos de informática. Gilmar explica que “sempre fui contra aumento de impostos. Não importa por que e nem para quê”. Então, tá!

Abaixo a LGBTfobia

A CasAmor, entidade que apoia pessoas LGBTQ+, condenou a suposta recusa de uma magistrada em casar civilmente duas jovens. O fato teria ocorrido ontem, num fórum da zona norte de Aracaju. Destaque-se que a Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça proíbe que juízes se neguem em celebrar casamentos civis de casais homoafetivos. Em nota, a CasAmor diz ser preciso “criminalizar a LGBTfobia, pois somos obrigados, cada vez mais, a assistir crimes contra os direitos humanos e as garantias individuais”. Certíssimo!

Caça fantasmas

A Prefeitura de Tobias Barreto está cheia de fantasmas. Pelo menos é o que garante Clóvis Barbosa, conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe. Segundo ele, embora o expediente termine às 14h, a prefeitura possui servidores registrados para trabalhar no turno da tarde. Outros recebem, há muito tempo, o mesmo valor em horas extras. Estes fantasmas não são nada camaradas, pois enchem os bolsos com o suado dinheiro do contribuinte. Misericórdia!

Dia de festa

A desembargadora Vilma Leite Machado Amorim assume hoje, a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Esposa do senador Eduardo Amorim (PSDB), Vilma é natural de Itabaiana e graduada em direito pela Universidade Federal de Sergipe. A solenidade de posse está marcada às 10h, no Complexo da Justiça do Trabalho, em Aracaju. Prestigie!

Ana se despede

Após 16 anos na Assembleia, a deputada estadual Ana Lúcia (PT) fez, ontem, seu último discurso como parlamentar. Por conta do pronunciamento da petista, a sessão da Assembleia atraiu lideranças políticas, dirigentes sindicais e populares, ativistas, militantes do movimento social, além de um grande número de populares. Em 2119, a professora Ana Lúcia Menezes retornará à sala de aula, onde pretende permanecer até a aposentadoria. Sorte dos estudantes!

Abrindo mão

A Petrobras devolveu à União, em novembro, quatro concessões exploratórias. As áreas devolvidas se concentram na Bacia de Sergipe-Alagoas: SEAL-T-198, SEAL-T-208 e SEAL-T-229 (todas elas onshore e arrematadas na 12ª Rodada, de 2013) e BM-SEAL-9, área marítima adquirida na 4ª Rodada, em 2002. Neste ano, a petrolífera arrematou 11 blocos nos leilões da ANP, concentrados, sobretudo, no pré-sal, mais promissor do que os ativos devolvidos. Esta informação é do jornal Valor Econômico.

Pernas pro ar

Desde ontem, os vereadores de Aracaju estão gozando merecidas férias. Antes, porém, a maioria rejeitou uma emenda reajustando os salários dos servidores municipais com base na inflação do período. Após terem votado a Lei Orçamentária Anual da Prefeitura, os vereadores começaram o recesso parlamentar, só devendo voltar ao batente no dia 19 de fevereiro do próximo ano. Ô vidão!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Liberal, em 5 de abril de 1930.

Resumo dos Jornais