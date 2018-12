PSS DA EDUCAÇÃO: PREFEITURA PUBLICA NOVA CONVOCAÇÃO

O Edital nº4/2018, publicado nesta quinta-feira, 13, traz a segunda convocação para entrega de títulos e documentos dos candidatos ao cargo de Professor Substituto, do Processo Seletivo Público Simplificado da Secretaria Municipal da Educação (PSS – Semed 2018). A seleção tem por objetivo o preenchimento de 200 vagas, além de cadastro reserva, destinadas à profissionais da educação que deverão trabalhar nas unidades de ensino da capital. Além do Edital, também foi publicada a 2ª Errata na qual consta o cronograma com as novas datas das próximas fases do Processo.

Os candidatos convocados deverão comparecer ao auditório Antonio Vieira da Silva Neto, anexo à Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas, nos dias 20 (quinta) e 21 (sexta-feira) deste mês, para realizar a entrega da documentação conforme consta no cronograma do Edital nº4/2018 e no Edital de Abertura do PSS. De acordo com a secretária municipal da Educação, Maria Cecília Tavares Leite, a primeira chamada, realizada nos dias 7 e 8, foi para garantir a imediata substituição dos profissionais cujos contratos estão sendo encerrados.

A secretária também disse que essa segunda chamada, por sua vez, é uma resposta para o planejamento que o governo municipal, através da Semed, está fazendo para o decorrer do ano de 2019. “O objetivo é garantir que durante todo o ano de 2019 não tenhamos contratempos, a exemplo de salas de aula sem professor. Além disso, queremos ampliar o número de turmas para acomodar a demanda que estamos identificando, inclusive, com levantamentos nos bairros que apresentam maior crescimentos demográfico no nosso município, como o Santa Maria e o 17 de Março”, explicou.

Atenção

Os candidatos que foram chamados e não compareceram à primeira convocação para entrega de documentos, conforme o Edital nº3/2018, estão desclassificados e, consequentemente, impedidos de comparecer à segunda convocação. Por sua vez, os candidatos que se autodeclararam afrodescendentes, cujos nomes também constam na lista atual, estão dispensados do comparecimento a essa segunda convocação, devendo atentar às datas do procedimento de heteroidentificação (dias 15 e 16 de janeiro de 2019).

Logística



Segundo o secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), Augusto Fábio Oliveira, a mudança de local para a entrega documental foi no sentido de proporcionar maior comodidade aos candidatos, e não interferir na rotina diária do Centro Administrativo. “O mês de dezembro é um período atípico para o serviço público, pois é quando trabalhamos o fechamento do exercício atual e nos preparamos para o próximo ano. Assim, percebemos que reservar um local para atender exclusivamente os candidatos do PSS, seria a melhor maneira de manter o nível de qualidade deste Processo Seletivo”, disse o gestor da pasta que executa a logística do certame, juntamente com a Semed.

Para ter acesso à Errata, ao Edital Nº4/2018, e para saber se seu nome está na Lista de Convocados, clique aqui .