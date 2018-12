TCE DIVULGA O NOVO RESULTADO DO ÍNDICE DE EFETIVIDADE DE GESTÃO

​O novo Índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEGM) dos municípios sergipanos, com base em dados referentes ao ano de 2017, teve seu resultado consolidado nesta quinta-feira, 13, e está disponível para consulta no site​ do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). O índice é fruto da parceria entre o TCE/SE e o Instituto Rui Barbosa (IRB), com o objetivo de oferecer um diagnóstico da gestão nos municípios.

Os resultados obtidos fazem parte da última fase de um processo iniciado pelo TCE, na aplicação e validação de questionário aos gestores municipais que são avaliados em 7 índices setoriais: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança da tecnologia da informação. Nesta edição, a tabulação dos dados colhidos palas Cortes de Contas do país foi realizada pelo IRB e pelo TCE do Maranhão.

Durante sessão plenária, o conselheiro presidente Ulices Andrade informou aos presentes sobre o resultado e parabenizou a Diretoria Técnica, Assessoria de Planejamento e Diretoria de Modernização e Tecnologia pelo trabalho desenvolvido. Ulices também falou a respeito do destaque nacional do TCE de Sergipe no cumprimento das metas e padrões do processo.

“É importante destacar que, pela primeira vez, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe validou os questionários dentro do padrão estabelecido pelo Instituto Rui Barbosa em todos os municípios sergipanos, sendo um dos poucos Tribunais no país a conseguir esse feito”, explicou.

De acordo com a assessora de planejamento, Adenilde Silvestre, os índices obtidos vão auxiliar os gestores na análise das decisões e planejamento de políticas públicas. “A partir de hoje, a sociedade e os gestores municipais terão acesso aos resultados do IEGM 2018 e poderão analisar a efetividade da gestão do município e suas necessidades de aprimoramento nas políticas públicas. Conseguimos atingir a totalidade dos municípios e já estamos planejando a aplicação do questionário do IEGM 2019 para repetirmos o feito”.

Fonte e foto tce