TREMOR DE TERRA É SENTIDO EM PELO MENOS CINCO MUNICÍPIOS

14/12/18 - 16:32:09

Um tremor de terra foi registrado no inicio da tarde desta sexta-feira (14), em cinco cidades do interior do estado. O fato foi registrado por diversos moradores que sentiram o tremor e usaram as redes sociais para divulgar.

A confirmação de que houve o tremor foi do Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora esse tipo de atividade em Sergipe.

De acordo com o professor da UFRN, Eduardo Menezes, o abalo sísmico aconteceu às 13h50 com magnitude de 2,6 na escala Richter, e inicialmente originado na cidade de Gararu, mas os efeitos foram sentidos em outras cidades sergipanas como Propriá, Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória e Amparo do São Francisco.

Moradores de Canhoba, Cedro de São João e Nossa Senhora de Lourdes e Itabi afirmaram que também sentiram os efeitos do tremor.

Com informações do Jornal da Cidade