VEREADORES QUE VOTAM CONTRA REAJUSTE SÃO CAPACHOS DO PREFEITO, AFIRMA CABO AMINTAS

14/12/18 - 04:47:12

Durante as votações no plenário da Câmara Municipal De Aracaju (CMA), nesta quinta-feira, 13, o vereador Cabo Amintas (PTB) manifestou sua revolta diante dos colegas parlamentares que votaram contra o aumento dos servidores públicos.

“Infelizmente é lamentável que colegas aqui votem contra o povo, votem contra o funcionário público. Todos os senhores querem aumento de 4 em 4 anos, vereadores, agora simplesmente as pessoas não têm direito ao aumento porque muitos parlamentares são capacho do prefeito. É lamentável isso”, criticou.

Amintas ainda reprovou a postura do vereador Vinicius Porto (DEM) que, segundo ele, “só vem para bagunçar”. “Toda vez que o vereador Vinicius Porto vem aqui, é um tumulto enorme, só vem para bagunçar, essa é a função dele. É aquele jogador problemático que o prefeito tem aqui para bagunçar as votações”, lamentou.

Em outro momento, o vereador Cabo Amintas criticou mais um vez o parlamentar do Democratas diante da votação sobre a transparência da Prefeitura de Aracaju em relação aos gastos, órgão por órgão. Amintas, que votou a favor da emenda, mostrou, através de seu celular, o site da gestão municipal e destacou a falta de transparência no portal. Além disso, ironizou a coincidente queda da internet no plenário no momento em que os vereadores deveriam verificar o site da prefeitura.

“Esse é o site da prefeitura de Aracaju, vejam bem, não tem nada! Não tem nada! Depois nós [bloco opositor] é que somos mentirosos… Não tem nada no site da prefeitura, o senhor enxergou? Depois vem aqui mentir pro povo, enganar o povo. Coincidentemente, os senhores vereadores podem tentar nos nossos monitores, estamos sem internet!”, alfinetou.

Já refletindo sobre alguns destaques de 2018, durante aparte concedido na manhã de hoje, o parlamentar destacou a união do bloco opositor da Câmara Municipal De Aracaju (CMA).

“A oposição está mais unida do que nunca! Quero agradecer, por este ano que estive a frente da oposição, o vereador Lucas Aribé, a vereadora Emília [Corrêa] e o vereador Elber [Batalha]. Quero agradecer e dizer que no ano que vem, Lucas, vou me sentir honrado de estar ao seu lado, tendo você como líder. Essa oposição está colada o tempo inteiro, nós estamos juntos. Essa é a oposição que o povo de Aracaju conhece, essa é a oposição que o povo de Aracaju sabe que vai estar junta. E que ninguém vai separar”, declarou, esclarecendo boatos de que os parlamentares da oposição estariam desunidos depois de sua declaração na última terça-feira (11).

Fazendo um balanço sobre o ano, Amintas destacou a luta da oposição em se posicionar contra os absurdos dos vereadores da situação e do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Ele ressaltou, inclusive, o reajuste na tarifa do transporte público da capital.

“Na realidade o ano de 2018 foi um ano de vitórias aqui nessa Casa. Nós tivemos algumas dificuldades em relação a ser minoria aqui na Câmara, mas foi um ano bem proveitoso. Um ano em que lideramos a oposição e que estamos concluímos o ano legislativo de uma forma unida. Muitas pessoas achavam que a oposição poderia estar afastada mas isso é uma coisa que não aconteceu em nenhum momento. Nós estamos aqui, pensamos alguns de forma diferente, mas entramos num acordo em tudo que a gente resolve fazer juntos, a oposição está cada vez mais unida. 2018 foi um ano bom para a oposição, foi um ano de luta. Infelizmente não foi um ano tão bom para o população porque os vereadores tanto da situação quanto o prefeito demonstraram a que vieram: apenas com pacotes de maldade. Inclusive encerrando o ano com esse aumento absurdo e abusivo de passagens de ônibus coletivos mas a oposição tá junta e vai continuar junta até o final desse mandato e eu não tenho dúvida disso”, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar