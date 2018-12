Em nota, Valmir Monteiro diz que vai buscar decisões favoráveis

15/12/18 - 15:37:33

Em nota publicada neste sábado (15), o prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (foto), avisou que na noite de sexta-feira (14) o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão monocrática de sua presidência, “indeferiu pedido de nossa defesa para o retorno ao cargo que me foi confiado pela população de Lagarto”.

Valmir Monteiro diz que recebeu a decisão com tranquilidade e, “de forma serena”, seguirá buscando decisões favoráveis “ao meu pleito e aos interesses do povo lagartense”. Valmir pede aos amigos que se engajem nessa busca, “pois a vontade popular ao me eleger não está contemplada momentaneamente, mas também é um momento de firmeza, de fé em Deus e de seguir na luta em busca de dias melhores”.

NOTA OFICIAL

Amigos e amigas de Lagarto e de Sergipe,

Como é de conhecimento público, estou cumprindo regiamente decisão da Justiça que pediu meu afastamento temporário da prefeitura de Lagarto. Dessa forma, ao cumprir o que determina o Judiciário, também busco meus Direitos nessa esfera do poder público.

Na noite da última sexta-feira, 14, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática de sua presidência, indeferiu pedido de nossa defesa para o retorno ao cargo que me foi confiado pela população lagartense.

Recebi a decisão com tranquilidade e, de forma serena, seguirei buscando decisões favoráveis ao meu pleito e aos interesses do povo lagartense. Por isso peço que os amigos e amigas também me acompanhem nesse momento, que é de tristeza, sim, pois a vontade popular ao me eleger não está contemplada momentaneamente, mas também é um momento de firmeza, de fé em Deus e de seguir na luta em busca de dias melhores.

Aproveito para externar que essa minha postura tranquila vem do fato de que tenho certeza de minha inocência, assim como entendo que a população também está ciente de que nossa administração é a mais correta e digna possível, como as manifestações de apoio e carinho que tenho recebido comprovam.

Por fim, reiterando nossa fé em Deus e na certeza de que a Justiça será restabelecida ao seu tempo, agradeço a todos aqueles que têm orado por nós. Que Nosso Senhor ilumine os nossos caminhos sempre.

*Valmir Monteiro*

Prefeito eleito pelo povo de Lagarto