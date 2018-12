HOSPITAL DE CIRURGIA APRESENTA Dr. RILTON COMO NOVO DIRETOR

15/12/18 - 07:15:02

Desde o início deste mês, o Neurocirurgião Dr. Rilton Morais passou a responder pela Diretoria Técnica do Hospital de Cirurgia, com a missão de auxiliar a interventora Márcia Guimarães nas condutas técnicas da Instituição.

Dr. Rilton M. Morais tem 44 anos, é aracajuano e destaca-se por possuir uma longa trajetória acadêmica e profissional na área da Medicina. Formou-se pela Universidade Federal de Sergipe, em 1998, e fez Residência Médica em Neurocirurgia pelo Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, com subespecialização em Neurocirurgia Pediátrica pelo Instituto Federal Fernandes Figueira, também no Rio.

No Hospital de Cirurgia já possui uma história de dedicação no cuidado dos pacientes, onde reabriu conjuntamente com outros colegas o Serviço de Neurocirurgia do HC, em 2008, que estava fechado havia 10 anos. Também no Cirurgia é Coordenador do Serviço de Neurocirurgia e Preceptor da Residência Médica nesta mesma área.

Além disso, é referência técnica do Serviço de Neurocirurgia Pediátrica do Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE), Capitão da Polícia Militar de Sergipe, onde também atua como Neurocirurgião e é Coordenador da Liga Acadêmica de Neurocirurgia de Sergipe.

A Direção do Hospital de Cirurgia dá as boas vindas ao Dr. Rilton e deseja sucesso no desempenho de suas novas atribuições.

