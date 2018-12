ROGÉRIO USA REDES SOCIAIS E PEDE QUE IMPRENSA NÃO FAÇA “ESPETACULARIZAÇÃO”

15/12/18 - 08:13:00

O senador eleito Rogério Carvalho (PT), que teve as contas de sua campanha eleitoral desaprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, nesta sexta-feira (14), usou as redes sociais para explicar o motivo da desaprovação e aproveitou para pedir que a imprensa não faça “espetacularização” do fato. A desaprovação não impede Rogério de ser diplomado na próxima segunda-feira (17).

Nas redes sociais, Rogério Carvalho disse que “esclareço que a desaprovação das minhas contas eleitorais aconteceu porque adquiri um empréstimo consignado para eu poder pagar corretamente aos fornecedores da campanha. A regulamentação eleitoral orienta que este empréstimo deveria ter sido quitado antes da prestação de contas”.

Munir Darrage