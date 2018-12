Candidatos eleitos serão diplomados nesta segunda-feira no Teatro Atheneu

16/12/18 - 09:10:22

Os candidatos eleitos em Sergipe serão diplomados nesta segunda-feira (17) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) às 17 horas, no Teatro Atheneu, em Aracaju.

A comissão de cerimonial, responsável pela organização do evento, destaca que a solenidade será aberta ao público. Contudo, a entrada ficará condicionada à capacidade do Teatro. Por determinação do presidente do TRE-SE, desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, atingida a capacidade máxima de lotação, as portas serão fechadas, objetivando garantir a segurança e o conforto dos convidados.

Confira a relação de dos diplomados e os cargos que assumirão a partir de 1º de janeiro de 2019:

Governador Belivaldo Chagas (PSD) e Eliane Aquino (PT), vice-governadora.

Senadores: Alessandro Vieira (Rede) e Rogério Carvalho (PT).

Deputados federais: João Daniel (PT), Laércio Oliveira (Progressistas), Fábio Reis (MDB), Fábio Mitidieri (PSD), Valdevan Noventa (PSC), Fábio Henrique (PDT), Bosco Costa (PR) e Gustinho Ribeiro (SD);

Deputados estaduais: Luciano Bispo (MDB), Garibalde Mendonça (MDB), Iran Barbosa (PT), Kitty Lima (Rede), Goretti Reis (PSD), Maísa Mitidieri (PSD), Zezinho Sobral (Podemos), Jeferson Andrade (PSD), Zezinho Guimarães (MDB), Georgeo Passos (Rede), Samuel Carvalho (PPS), Dilson de Agripino (PPS), Rodrigo Valadares (PSB), Francisco Gualberto (PT), Adailton Martins (PSD), Janier Mota (PR), Talysson de Valmir (PR), Diná Almeida (Podemos), Gilmar Carvalho (PSC), Dr. Vanderbal Marinho (PSC), Maria Mendonça (PSDB), Ibrain Monteiro (PSC), Luciano Pimentel (PSB) e Capitão Samuel (PSC).