CONFERÊNCIA ESTADUAL DE FORMAÇÃO DA CUT REÚNE ORGANIZAÇÕES

16/12/18 - 07:24:03

Trabalhadores recebem certificados do curso de formação sindical ORSB da CUT

por: Iracema Corso

Com uma programação composta por palestra, debate e a tarefa de construir a política de formação para 2019, a Conferência Estadual de Formação da CUT/SE durou o dia inteiro. Um total de 54 dirigentes sindicais que participaram dos 3 módulos de formação sindical ORSB no interior de Sergipe se reuniram neste sábado, dia 15/12, no auditório da Central Única dos Trabalhadores, em Aracaju.

O presidente da CUT/SE, Rubens Marques destacou as novas lideranças que despontaram na ocasião das formações realizadas em 2018. “A CUT/SE não é uma central só da capital, mas durante muito tempo foi assim. Agora está interiorizada, com muito esforço de sua direção. Ela chega lá não só a parte da criação dos sindicatos e da luta concreta no dia a dia junto aos trabalhadores, mas também chega por formação. Isso credencia a central cada vez mais junto à classe trabalhadora”, observou.

Educador da Escola sindical da CUT no Nordeste, Arte Educador e Diretor de Teatro, Jorge Rodrigo Nascimento Spíndola veio a Aracaju para participar da Conferência . “Em Sergipe, eu destaco um envolvimento muito aguerrido naquilo a que os dirigentes se propõe a fazer. A gente percebe uma trajetória de formação política. E formação é muito necessário. Vimos nessas eleições que a população precisa de informação sobre economia, política, estado laico, religiosidade. A formação da CUT prepara estes indivíduos para a reflexão, com um olhar crítico para todas as situações, e é também um momento de engajamento, quando eles começam a conhecer a central e saber quais são os princípios da CUT. Há mais de 30 anos, desde que a CUT foi fundada, os princípios são a base para esclarecer o dirigente sobre que sociedade nós queremos e o que temos que fazer em defesa da classe trabalhadora”.

Secretário de Formação da CUT/SE e vice-presidente do SINTESE, Roberto Silva comemorou o alcance conquistado pela política de formação da CUT em 2018 e avaliou o que será necessário para 2019. “Precisamos voltar aos princípios da CUT. A gente precisa de uma formação que fortaleça os princípios e compromissos objetivos da CUT com a classe trabalhadora. É mais que necessário fortalecer a importância da organização do movimento sindical e da solidariedade de classe, fortalecer as lutas da central. A formação precisa dar resposta a todos esses desafios, além dos desafios da conjuntura”.

Na mesa de abertura da Conferência, a assistente social e dirigente do SINDASSE, Rosely Anacleto fez uma breve avaliação da situação atual. “Para reforçar o sentido concreto da luta de classes, aglutinando forças, esses momentos de formação são fundamentais. Então eu queria parabenizar a secretaria de Formação da CUT por proporcionar sempre esses momentos de partilha e reflexão, de aprofundamento e que permitem também que a gente avance de alguma forma e saia dessas dores individuais. É nesses momentos de aglutinação de forças que a gente percebe que não está só, de alguma forma a gente se blinda para continuar resistindo. E de qualquer forma a gente está neste momento de precarização da nossa força de trabalho. Com risco eminente para todas as profissões, categorias, áreas de trabalho, isso exige que estejamos atentos e vigilantes”.

O Economista e Técnico do Dieese em Sergipe, Luiz Moura abordou ‘As Mudanças nas Relações de Trabalho e os Desafios do Movimento Sindical na Atual Conjuntura’ apresentando dados que mostram como avança o projeto de precarização ao emprego rumo ao fim de qualquer direito trabalhista.

A atividade reuniu dirigentes do SINTESE (Professor), SINDOMESTICO (Trabalhador Doméstico), SINERGIA (Eletricitário), SINDISERVE POÇO VERDE, SINDIJOR (Jornalista), SINDTIC/SE (Tecnologia da Informação), SINDSLUZI (Servidor de Santa Luzia do Itanhy), SINDASSE (Assistente Social), FETAM (federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal), SINDISERVE CANINDÉ, SINDISOCORRO e SINDILAGARTO. O encerramento da Conferência Estadual de Formação da CUT Sergipe aconteceu à tarde com a Entrega dos Certificados para todos que concluíram o curso de formação sindical da CUT ORSB, ao longo de 2018.

Foto assessoria