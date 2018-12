80% das vagas do Mais Médicos para Sergipe foram homologadas

17/12/18 - 14:26:13

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que das 96 vagas do programa Mais Médicos destinadas ao estado de Sergipe, 78 delas já foram homologadas, o que representa mais de 80% de preenchimento para os 38 municípios sergipanos.

De acordo com a SES, três vagas estão pendentes para validação, cinco estão com a validação deferida a homologar e os demais tiveram a validação indeferida.

Alguns municípios contemplados foram: Simão Dias, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora de Lurdes, Poço Redondo, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, dentre outros. A secretaria considera satisfatório o atual quadro do programa em Sergipe.

Formados no exterior

Outros 10.205 profissionais médicos brasileiros ou estrangeiros formados no exterior completaram a inscrição de participação no Programa Mais Médicos. O prazo para envio de documentos no site do programa terminou no domingo (16). O Ministério deve publicar, na quarta- feira, 19, um balanço das vagas disponíveis. A partir do dia 20, os médicos com CRM no Brasil poderão escolher municípios onde querem trabalhar.

Confira abaixo o cronograma da segunda fase:

Até 16/12: Inscrição dos médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior. Com o fim do prazo, foram mais de 10 mil inscritos.

Até 18/12: Apresentação dos médicos com CRM brasileiro nos municípios.

19/12: Ministério faz balanço das vagas disponíveis, somando as desistências com as que não tiveram procura.

De 20/12 a 21/12: Médicos com CRM no Brasil escolhem municípios com vagas disponíveis.

De 27/12 a 28/12: Médicos brasileiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis.

De 3/1 a 4/1/19: Médicos estrangeiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis.