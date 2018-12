Apressado come cru

17/12/18 - 07:50:08

Faltando mais de dois anos para as eleições de 2020, muitos políticos só pensam nelas. Estão entre estes apressados aqueles derrotados no pleito deste ano e os que nem tiveram chance de concorrer. Claro que nesta segunda-feira, os eleitos vão para a festa de diplomação, também com o pensamento voltado para os próximos embates eleitorais. Antes de pensarem em honrar as promessas de campanha, alguns já avaliam quais aliados merecerão ser apoiados 2020, enquanto outros analisam a hipótese de concorrer nas eleições de 2022. Para evitar desgaste entre o eleitorado, todos negam as pretensões políticas, contudo, os gestos e discursos os denunciam. Ao eleitor cabe avaliar o comportamento destes apressadinhos. Diferente dos políticos, o povo deve acompanhar como eles se comportarão nos mandatos para só depois pensar numa próxima eleição, até porque os apressados geralmente comem cru.

Ladeado pela polícia

Mesmo preso, o deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC) será diplomado hoje pela Justiça Eleitoral. O futuro parlamentar, porém, terá que ir à festa escoltado pela Polícia. Foi o que decidiu o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de liberdade feito pela defesa de Noventa, o magistrado preferiu enviá-lo para julgamento do pleno do STF. Valdevan está preso no Cadeião de Estância sob a acusação de coagir testemunhas do processo que apura compra de votos pelo dito cujo. Aff Maria!

Explicando rejeição

O ainda deputado federal Jony Marcos (PRB) explica que suas contas de campanha foram rejeitadas por mero equívoco. Segundo ele, a Justiça Eleitoral detectou erro na forma de pagamentos feitos com cheques, “porém o problema já está sendo resolvido”. A assessoria do parlamentar jura que “não houve nenhuma irregularidade quanto ao uso de recursos públicos para a realização da campanha eleitoral”. Então, tá!

Maré de sapos

Os prefeitos afastados de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), e de Lagarto, Valmir Monteiro (PSC), não têm nada pra comemorar neste Natal. Ambos acabam de ter rejeitados pedidos de habeas corpus para retornarem às prefeituras. Como a Justiça vai entrar em recesso nos próximos dias, os dois Valmir devem permanecer na planície até o próximo ano. Enquanto isso, Lagarto e Itabaiana seguem sendo administrados, respectivamente, pelas vices Hilda Ribeiro (SD) e Carminha Mendonça (PP).

Fuleiragem

A regulamentação do trabalho intermitente, modalidade contratual introduzida pela reforma trabalhista, tem gerado críticas do setor de comércio e serviços. A maior polêmica está na contribuição do trabalhador que ganha menos que um mínimo. Se quiser que o mês conte para a aposentadoria, o suplicante terá de contribuir com o INSS do próprio bolso. Pode, uma coisa dessas?

Ele não!

No que depender do senador eleito Alessandro Vieira (Rede), o alagoano Renan Calheiros (MDB) não retornará à presidência do Senado. Segundo o parlamentar sergipano, “o recado dado nas urnas é no sentido contrário do perfil do senador Renan”. Ouvido pelo site O Antagonista, Alessandro disse que tem conversado sobre o assunto com outros colegas: “Vamos encontrar um nome que possa evitar um presidente com o perfil do Renan”. Marminino!

Somos jovens

Nossos jovens são otimistas, confiam em si, nas suas capacidades e nos seus talentos, mas demandam uma maior confiança da sociedade. É o que mostra a pesquisa “Acreditamos nos jovens”, realizada para a Arcos Dorados, operadora da marca McDonald’s na América Latina. Segundo o levantamento, 77% lamentam a exigência de experiência anterior; 69% reclamam da falta de oportunidades; e, para 68%, há falta de confiança na sua geração. Cruzes!

Tenha fé

E aí, amanheceu Durango Kid, sem um tostão furado no bolso? Pois corra a uma casa lotérica e faça uma fezinha na Mega-Sena. Acumulado, o prêmio para quem acertar as seis dezenas nesta terça-feira é de R$ 48 milhões. Tudo bem que não é lá essa grana toda, mas dá para pagar parte das dívidas e beber uns engradados de cerveja. Vai fazer uma fezinha ou ficar ai sentado no trono de um apartamento, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar? Sai dessa!

CUT prega formação

Uma das bandeiras da CUT para 2019 será fortalecer a importância da organização do movimento sindical. Pelo menos esta é a vontade de Roberto Silva, secretário de formação da CUT em Sergipe. No final de semana, a entidade classista reuniu seus filiados em Aracaju justamente para discutir a política de formação para o ano que vem. Os cerca de 50 sindicalistas demonstraram preocupação com a precarização da força de trabalho, que ameaça todas as profissões. Crendeuspai!

Poluição

Interessado em comprar um imóvel em Aracaju, um cidadão pergunta a outro se nos bairros 13 de Julho e Jardins o ar é puro. Resposta: “É, puro esgoto”. Misericórdia!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 29 de novembro de 1908.

Resumo dos Jornais