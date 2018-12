CASAL DE TRAFICANTES É PRESO COM CERCA DE 100 KG DE MACONHA

17/12/18 - 08:34:44

Policiais civis e militares de Itabaiana, além de policiais rodoviários federais, interceptaram um carro de passeio no final da tarde de domingo (16), que transportava maconha com origem no Estado de São Paulo e tinha o município sergipano de Itabaiana como destino. Durante a abordagem, foram encontradas duas malas contendo mais de cem tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 100 quilos da droga.

Dentro do carro estavam Genilson de Assis Silva, o “Buiu”, de 27 anos, e Soraya da Silva, de 45 anos. Tanto a droga quanto o veículo utilizado foram apreendidos. Chegando ao local, as equipes da polícia foram recebidas a tiros pelos suspeitos, sendo iniciada uma perseguição. Alguns conseguiram fugir, mas os policiais ainda apreenderam dois revólveres calibre 38 que eles estavam com os suspeitos, com duas munições deflagradas em cada um.

Genilson e Soraya foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana para os procedimentos cabíveis. Esta prisão reforça o comprometimento das Polícias Civil e Militar no combate à violência em Sergipe, agradecendo ainda a colaboração da comunidade, destacando a importância do disque-denúncia (181) para continuidade de ações de combate à violência no município.

Fonte: SSP/SE