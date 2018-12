Com quatro ausências, Vereadores de Nossa Senhora Aparecida elegem novo presidente

17/12/18 - 10:47:45

Em uma sessão atípica e sem a presença de quatro dos nove vereadores, foi eleita na manhã desta segunda-feira, 17, a nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora Aparecida para o biênio 2019/2020. a chapa apoiada pela prefeita Vera Souza (MDB) sagrou-se vitoriosa e a partir de fevereiro do ano que vem Marquinhos Pereira (PSL) será o novo presidente.

A disputa provocou uma briga interna no grupo situacionista, criando uma queda de braço entre Vera, seu líder no Legislativo, o professor Nal Costa (MDB), o petista Erinaldo da Cruz e Zé de Donira, o terceiro vereador dissidente.

O clima ficou acalorado nos últimos dias e a própria prefeita Vera entrou em cena para evita que a presidência do Poder Legislativo caísse nas mãos de um parlamentar da oposição. A chapa concorrente à de Marquinho Pereira, vencedora do pleito, foi articulada por Nal, Erinaldo e contou com o apoio de Zé de Dorina. Percebendo que seus aliados poderiam “trair”, a experiente gestora articulou com a atual presidente Alexsandro Totô, para que três vereadores da oposição aderissem à candidatura a garantisse a vitória.

Com a derrota iminente, Nal, Erinaldo e Zé de Dorina não compareceram à Sessão e prometem recorrer à Justiça para a realização de uma nova eleição alegando que o Edital continha contradições.