Traficante baiano que comandava tráfico em Salvador morre em troca de tiros

17/12/18 - 07:42:09

Alan era investigado pela Polícia Civil da Bahia e Polícia Federal. Ele morreu após iniciar confronto com policiais civis sergipanos

Policiais do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal, cumpriram na manhã de domingo, 16, um mandado de prisão que tinha como objetivo prender um conhecido traficante da Bahia identificado com Alan Santana da Silva, de 28 anos.

Segundo as informações compartilhadas com a polícia baiana, Alan é integrante de uma conhecida facção criminosa da Bahia. A operação ocorreu no município de Barra dos Coqueiros, onde Alan estava residindo há alguns meses. Durante o cumprimento do mandado, o suspeito atirou contra a equipe policial. De imediato, os policiais reagiram, ferindo o foragido. Alan foi encaminhado ao Hospital de Urgência, mas não resistiu aos ferimentos.

Alan Santana fazia parte de uma facção criminosa baiana responsável por diversos homicídios, roubos, tráfico de drogas e fugiu para Sergipe há alguns meses, mas continuava praticando crimes. Além da arma utilizada por Alan, a polícia encontrou drogas na residência e também no veículo utilizado por ele, além de um caderno com anotações de grande quantidade de drogas e dinheiro. Na busca, os policiais ainda acharam uma documentação falsa que Alã estava utilizando em Sergipe em nome de Yan David.

Comandante do tráfico

Alan possuía dois mandados de prisão e era alvo de inquéritos de unidades especializadas da Polícia Civil da Bahia e também da Polícia Federal. Alanzinho, como era conhecido, agia em uma região de Salvador identificada como Mata Escura. Há um ano, ônibus deixaram de circular na região e comerciantes não abriram seus estabelecimentos por conta de ameaças feitas por traficantes ligados a Alan, pouco depois de uma intervenção feita pela polícia na região.

Em outubro de 2017, a polícia baiana entrou em confronto com Djavan de Jesus, também conhecido como “Dja”, em São Gonçalo do Retiro, onde Alan e Djavan também comandavam o tráfico. De acordo com a polícia, Djavan era o gerente do tráfico do Bairro de São Gonçalo do Retiro e braço direito de Alanzinho, apontado como um dos distribuidores de drogas da capital baiana.

Fonte e foto SSP