DETRAN/SE REALIZA O ÚLTIMO LEILÃO DO ANO NA TERÇA-FEIRA, DIA 18

17/12/18 - 10:39:55

Amanhã, 18, será realizado o 53º Leilão de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE). Esta será a última edição de 2018, quando serão ofertados 250 lotes, em um total de 673 unidades de sucatas. O evento acontece a partir das 8h30, no pátio da empresa Barradas e Queiroz, empresa concessionária, localizado na BR-101, KM-94, município de Nossa Senhora do Socorro, e também online, pelo site www.barradasequeiroz.com.br.

Os lotes a serem leiloados poderão ser visitados no pátio da empresa Barradas e Queiroz, sempre no horário das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas. Além da visitação, os interessados poderão visualizar as fotos e descrições de cada lote pelo site da concessionária. Para as duas modalidades do leilão – presencial e eletrônica –, é necessário que a pessoa realize o cadastro no site da organizadora do evento. Depois de concluído o cadastramento, será enviado um e-mail de confirmação, acompanhado de uma senha de acesso ao sistema on-line da empresa.

A liberação definitiva do cadastro para participação nos leilões somente será efetivada após o envio dos seguintes documentos: para pessoa física – RG, CPF ou CNH e comprovante de residência atual; para pessoa jurídica – CNPJ, contrato social e última alteração ou declaração de firma individual, RG, CPF ou CNH do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica.

Fonte e foto assessoria