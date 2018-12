Diná Almeida será diplomada nesta segunda-feira, dia 17

17/12/18 - 05:56:47

A deputada estadual eleita Diná Almeida (Pode) será diplomada para o cargo na tarde desta segunda-feira, 17, a partir das 17h, no Teatro Atheneu, em Aracaju.

Recebendo votação expressiva, num total de 20.168 votos, Diná tem como base eleitoral a cidade de Tobias Barreto, mas seu trabalho almeja contemplar todos os 75 municípios sergipanos, seja através de projetos de lei que beneficiem a população, seja através do importante papel fiscalizador das políticas públicas que cabe aos nossos legisladores.

Eleita pelo agrupamento governista, Diná Almeida fará parte da base de sustentação do governador Belivaldo Chagas (PSD), com quem pretende contribuir para a melhoria da vida do povo sergipano.

