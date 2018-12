Ex-BBB Ayrton faz aniversário e se emociona com carta da filha Ana Clara: “Ela é tudo pra mim”

Hoje é dia de festa na casa da Família Lima, do BBB 18! É que o ex-brother Ayrton faz aniversário. Papito, como ficou conhecido na última edição do Big Brother Brasil, pretende comemorar seus 57 anos ao lado dos familiares e de amigos próximos. O carioca revelou que, apesar de não curtir muito festejar a data, sempre ganha festa organizada pela filha Ana Clara, hoje apresentadora do Vídeo Show. A ex-sister surpreendeu o pai com uma cartinha escrita à mão.