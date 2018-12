IML RECOLHE 20 CORPOS NO FINAL DE SEMANA; 8 VÍTIMAS DE ACIDENTES

17/12/18 - 07:17:28

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu 20 corpos no final de semana, todos vitimas de mortes violentas.

Foram registrados a entrada sete vitimas de homicídio, oito mortes por acidente automobilístico, mortes por queda da própria altura e uma vitima de afogamento.

Edson Francisco Hostins, vítima de acidente de trânsito, do tipo atropelamento por carro, na BR – 101, KM 117 em Itaporanga D’Ajuda;

Carlos Rodrigo Costa Santos, 20 anos, morte violenta por arma de fogo, no município de Estância;

Valdinar Oliveira dos Reis Júnior, 26 anos, morte violenta por arma de fogo, em Cristinápolis;

Diego Maik dos Santos, 26 anos, vítima de acidente de trânsito, do tipo queda de moto, no município de Malhador;

Silvan Correia dos Santos, 34 anos, vítima de acidente de trânsito, do tipo queda de moto, em Maruim;

Maria da Conceição Silva, 96 anos, vítima de queda da própria altura, no Povoado Campo de Nossa Senhora, em Santa Luzia do Itanhy. O corpo foi recolhido no Hospital Regional de Estância;

Ernildes Santana Neto, 21 anos, corpo recolhido no Hospital Regional de Propriá, vítima de acidente de trânsito, do tipo queda de moto, no Povoado Lolé em Telha;

Silvan Santos Santana, 51 anos, corpo recolhido em São Cristóvão, causa morte a ser esclarecida;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte violenta por arma de fogo, no Povoado Timbozinho, em São Cristóvão;

Alã Santana da Silva, 28 anos, morte violenta por arma de fogo, em confronto policial, na Barra dos Coqueiros;

Deivid Willames Marinho de Oliveira, 29 anos, vítima de acidente de trânsito, em Santana do São Francisco;

Mario Joaquim de Jesus, 57 anos, vítima de acidente de trânsito, na SE – 170, entre Moita Bonita e Itabaiana;

Ulisses Jefferson Santos do Nascimento, 20 anos, morte violenta por arma de fogo, no Povoado Colina dos Pintos em São Cristóvão;

Gilvanio Santana dos Santos, 27 anos, morte violenta por arma de fogo, no Parque dos Faróis em Nossa Senhora do Socorro;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte violenta por arma de fogo, no Bairro Santa Maria em Aracaju;

Ruan Oliveira dos Santos, 17 anos, vítima de acidente de trânsito, na Avenida Tancredo Neves em Aracaju;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no HUSE, vítima de acidente de trânsito;

Corpo sem identificação, sexo feminino, recolhido no HUSE, vítima de queda da própria altura;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no HUSE, morte por ação contundente;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido na UPA, no Conjunto Augusto Franco em Aracaju, vítima de afogamento.

Com informações do Portal de Notícias Edelson Freitas