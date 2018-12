LBV entrega cestas de alimentos em dezenas de cidades brasileiras

17/12/18 - 14:21:39

A Legião da Boa Vontade iniciou a entrega, a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil,das cestas com os alimentos não perecíveis arrecadados por meio da edição 2018 da tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!

A mobilização social, cujo objetivo é proporcionar às famílias atendidas ao longo do ano pela Instituição e por organizações parceiras um Natal melhor e sem fome, teveexpressivo número deartistas, de profissionais da imprensa, de empresários, de colaboradores ede voluntários.

Em Aracaju/SE, as cestasserão entregues no dia 20 de dezembro (quinta-feira), às 14:30h horas, no Centro Comunitário de Assistência Social, localizado na Av. Reis Lima, 181, no bairro do Industrial. Ao lado do CAIC.

Ação solidária

Ainda dá tempo de ajudar! Entre nositewww.lbv.org ou ligue para o telefone 0800 055 50 99 para participar dessa iniciativa. Para saber como está ocorrendo a entrega das cestas de alimentos em todo o Brasil,basta acessar os canais da LBV no Facebook (LBVBrasil)eno Instagram (LBVBrasil).

Serviço

Evento:entrega de cestas com os alimentosarrecadados por meio da campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, promovida pela Legião da Boa Vontade.

Data e horário: 20 de dezembro(quinta-feira), às 14:30 horas.

Local:Centro Comunitário de Assistência Social da LBV.

Endereço:Av. Reis Lima, 181 —Bairro Industrial — Aracaju/SE.

Outras informações: tel. (79) 3241-4614/99861-3836| www.lbv.org

Fonte e foto assessoria