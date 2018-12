Marcos Santana assina contrato de aquisição de Câmara Fria para Mercado Municipal

17/12/18 - 09:34:33

Dentro das ações de modernização e adequação da parte física pela qual passará o Mercado Municipal, Centro Histórico, o prefeito de São Cristóvão já começou a execução da reforma que acontecerá no local. Desta forma, Marcos Santana assinou contrato com a Caixa Econômica Federal garantindo os recursos para a aquisição de uma Câmara Fria e 16 Expositores que serão instalados no prédio. A iniciativa visa cumprir a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 216 de 2004, estipulada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que regulamenta as boas práticas para serviços de alimentação.

A câmara frigorífica será destinada ao armazenamento de carne animal (com capacidade para o equivalente a 30 bois, por exemplo), operando com uma temperatura média de zero a cinco graus. Segundo o prefeito, os equipamentos atenderão as indicações regulamentares para que não haja contaminação dos alimentos.

“Estamos adquirindo esses equipamentos, que serão utilizados assim que acontecer a reforma do Mercado Municipal. É uma iniciativa inusitada, que moderniza e garante as condições necessárias para a conservação dos alimentos de origem animal, mais especificamente, as carnes comercializadas aos sancristovenses”, pontuou Marcos Santana.

Os recursos para a aquisição da Câmara Fria e dos 16 Expositores partiram o deputado federal, Fábio Reis, num total de 187 mil reais. “Eu sou um grande parceiro de São Cristóvão, município para o qual já destinei mais de R$ 14 milhões (para as áreas de infraestrutura e saúde). O nosso trabalho segue mostrando resultados, como mais essa assinatura de contrato para a aquisição de uma Câmara Fria, que será paga com recurso proveniente de emenda parlamentar que destinei para os sancristovenses com muito orgulho”, pontuou.

Fonte e foto assessoria