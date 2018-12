MEGA-SENA ACUMULA E PODE PAGAR R$ 48 MILHÕES NESTA TERÇA

17/12/18 - 16:31:01

Concurso 2.108 será realizado às 20h na cidade de Conselheiro Pena (MG)

Nesta terça (18), a Mega-Sena sorteia o prêmio de R$ 48 milhões do concurso 2.108, que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da CAIXA, estacionado na Praça João Luiz da Silva em Conselheiro Pena (MG).

Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 178 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para adquirir 20 casas de luxo, mobiliadas, com carro na garagem, nas mais valorizadas localizações do país.

Nesta semana, os sorteios serão antecipados e realizados, excepcionalmente, na terça e quinta. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Outra opção é o Bolão Caixa, que os apostadores podem dividir cotas com amigos e familiares. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, mas cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. O bolão também pode ser solicitado diretamente ao atendente da lotérica, informando os números da aposta e a quantidade de pessoas que participarão.

Combo de apostas no Portal Loterias Online:

Os apostadores que utilizam o Portal Loterias Online, já podem adquirir combos de apostas. Na nova funcionalidade são cinco diferentes conjuntos de apostas, que podem ser de apenas uma modalidade (a Mega da Virada) ou de várias modalidades. Na seleção do combo, o cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou o formato “Surpresinha”, no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta, quando da sua efetivação.

O apostador pode escolher entre as seguintes opções:

Especial: Pacote contendo nove apostas para o concurso da Mega da Virada a ser sorteado no dia 31/12/2018;

Super Milionário: Pacote contendo cinco apostas para a Mega da Virada e quatro apostas da Mega-Sena.

Milionário: Pacote contendo três apostas para a Mega da Virada e duas apostas para cada uma das seguintes modalidades: Mega-Sena, Lotomania, Lotofácil, Timemania, Dupla Sena.

Muito Dinheiro: Pacote contendo uma aposta para todas as modalidades, exceto Loteca e Lotogol, e cinco apostas para a Mega da Virada.

Sorte Fácil: Pacote contendo seis apostas do Dia de Sorte, seis apostas da Lotofácil e cinco apostas da Quina.

Para apostar, basta acessar www.loteriasonline.caixa.gov.br e preencher um pequeno cadastro. É necessário ser maior de 18 anos e possuir um cartão de crédito ativo. O valor mínimo dos combos de apostas é a partir de R$ 30.

Mega da Virada:

A 10ª edição do concurso especial tem prêmio estimado em R$ 200 milhões e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro de 2018. As apostas começaram dia 05/11 e as apostas exclusivas serão a partir de sexta-feira (21). Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$743 mil em rendimentos mensais. O prêmio não acumula e a aposta simples tem o preço de R$ 3,50.

Assessoria de Imprensa da CAIXA