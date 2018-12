Município de Indiaroba é aprovado pelo TCE por Efetividade de Gestão

Três municípios sergipanos obtiveram avaliação positiva no Índice de Efetividade de Gestão do Tribunal de Contas do Estado (TCE): Aracaju, Divina Pastora e Indiaroba. Essas foram as cidades com melhor pontuação no IEGM, realizado pelo Tribunal e pelo Instituto Rui Barbosa (IRB).

O objetivo é a realização de um diagnóstico sobre a situação da cidade. São mensuradas as políticas públicas ofertadas pelas gestões municipais. O índice é realizado com o objetivo de oferecer um diagnóstico da gestão nos municípios. “O resultado deste índice nos estimula a continuar o trabalho pelo desenvolvimento social e qualidade de vida da população”, diz o prefeito de Indiaroba, Adinaldo Nascimento.

O IEGM mede a qualidade dos gastos das prefeituras e avalia as políticas e atividades públicas do gestor. O IEGM é o conjunto de índices setoriais que analisam a infraestrutura e os processos dos órgãos públicos.

As cidades de Indiaroba e Divina Pastora receberam a classificação “B” (efetiva) no Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Com relação aos demais municípios, a maioria está em fase de ajustamento e 27 em baixo nível de adequação.

