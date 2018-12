O Tempo Não Para- Dom Sabino fica apavorado com notícia inesperada.Pai de Marocas acredita na mentira de Agustina que diz estar grávida dele

17/12/18 - 22:09:47

Dona Agustina (Rosi Campos) aproveitou o dia do casamento da filha Marocas (Juliana Paiva) para colocar em prática seu plano de reatar com Dom Sabino (Edson Celulari) na novela O Tempo Não Para. A mulher do século passado disse ao ex que tinha um assunto importante para tratar e disse que estava grávida dele. O namorado de Carmen (Christiane Torloni) fica confuso e confessa que foi pego de surpresa.

“Se for varão, o rebento levará o nome do pai… Se for do sexo frágil, você escolhe o nome. Há de ser, obrigatoriamente, outra Maria”, diz ela.

Dom Sabino perde a fala com a notícia inesperada e Dona Agustina o incentiva a sorrir.

“Hei de sorrir, Agustina. Mas ainda estou sob o impacto da boa nova. Fui pego de surpresa”, ele responde.