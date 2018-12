Prefeitura de Lagarto fecha ano com nota máxima do TCE em transparência administrativa

17/12/18 - 14:05:39

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) avaliou o Portal da Transparência da gestão da Prefeitura de Lagarto com nota máxima por mais uma vez seguida. O município fecha o ano com nota 10 neste mês de dezembro por boas práticas de transparência na estrutura organizacional, nas receitas e despesas, no site, nas licitações e contratos.

“A nota máxima significa o comprometimento da gestão com a população lagartense. Se temos uma administração transparente, então temos a confiança dos servidores e cidadãos para continuar construindo um município desenvolvido, moderno e com grandes obras e ações”, avaliou a prefeita Hilda Ribeiro.

Para efeito de comparação, a gestão municipal vem numa crescente em relação à transparência. Ano passado a última nota foi de 9,8, considerada muito alta. Já este ano, o município conseguiu a nota máxima e figura entre os três mais transparentes do estado, segundo o TCE.