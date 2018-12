PROJETO ESTIMULA A LEITURA NO ALTO SERTÃO SERGIPANO

17/12/18 - 05:54:00

Estudantes do alto sertão sergipano oportunizam a criação poética às crianças da rede municipal de Monte Alegre de Sergipe

Um grupo de estudantes do Centro de Excelência 28 de Janeiro, município de Monte Alegre de Sergipe, liderado pela jovem Maria Eduarda, estudante da 3ª série do Ensino Médio, coordenado pelo professor de Língua Portuguesa Carlos Alexandre, criou, em 2017, o projeto “De Mãos dadas com a poesia”, cujo objetivo era desenvolver o hábito de ler das crianças que frequentam a Escola Municipal Antônio Barbosa, situada no Povoado Baixa Verde, Monte Alegre de Sergipe. Alguns desses estudantes são egressos deste estabelecimento de ensino e pensaram em uma forma de compartilharem o que aprenderam com os demais jovens cidadãos do seu pequeno lugar.

De acordo com a idealizadora, estudante Maria Eduarda, “É impressionante como uma pequena atitude pode ampliar o horizonte de uma pessoa que está descobrindo a beleza de ver a vida a partir das entrelinhas de um poema. Foram dois anos de muito trabalho, incentivo, mas, sobretudo, APRENDIZADO. Cada rostinho, sorriso e abraço fizeram com que nós, membros deste projeto enxergássemos que o mundo não está perdido, pelo contrário, que geração linda vem por aí. É gratificante saber que de alguma forma, por algumas horas, estávamos entrelaçados com o universo lindo que os pequenos proporcionam.”.

Sabemos que uma andorinha só não faz verão, mas a união de todos pode transformar universos. Através dessa máxima, o projeto foi abraçado por todos que fazem a pequena escola, pois a sede pelo novo possibilitou o rompimento de diversas barreiras. As professoras Geilza, Jane e Nininha se entregaram ao projeto, apoiando as ações desenvolvidas pela equipe e as crianças a cada encontro iam se deixando envolver com o universo da poesia.

Esse envolvimento resultou na produção de textos poéticos que foram reunidos no livro “Abraçados pela poesia”. Foram 30 estudantes do Ensino Fundamental Menor envolvidos e 14 estudantes do Centro de Excelência 28 de Janeiro.O lançamento da obra ocorreu no último dia 14/12/18 com a presença da comunidade, pais, estudantes, professores, secretária municipal de educação, prefeita municipal e os participantes. Este projeto servirá de ancora para as atividades dos organizadores do Fórum de Incentivo à Leitura e Escrita do município em 2019.

Para o coordenador do projeto, professor Carlos Alexandre “Apresentar o universo da poesia para estas crianças foi muito significativo a todos nós. Perceber a alegria deles ao compreenderem os textos e ao mostrarem as suas produções não há valor algum que pague estes momentos.”.

Carlos Alexandre N. Aragão

Coordenador do Projeto “De Mãos Dadas com a Poesia”