Propriá e Porto Real do Colégio registram tremor de terra no final de semana

17/12/18 - 11:00:02

No último sábado, 15/dez, o Município de Propriá sofreu abalo sísmico, popularmente conhecido como tremor de terra. Moradores relataram como foi o evento em alguns lugares, sendo a quarta vez que a ocorrência é registrada.

Não obstante, o Município de Porto Real do Colégio, no Estado de Alagoas, moradores também relataram do ocorrido, especificamente, na própria sede da cidade. Os fatos aconteceram entre 12 e 13horas do sábado. Em Colégio, um relato afirmou que foi forte o evento chegando a tremes armários que estavam pregados nas paredes e outros móveis domésticos. “Deu medo.”, disse um dos moradores.

Os abalos sísmicos estão acontecendo na região do Baixo São Francisco já há algum tempo sendo registrados nos dois estados vizinhos atingindo vários municípios. Não há informação ou explicações pelos órgãos oficiais que tratam da questão sobre o de fato vem acontecendo.

Algo que chama atenção é o fato dos tremores, reforçando. Segundo o site Apolo11, em 2016 cinco cidades dos dois Estados foram atingidas. A cada vez observa que estes eventos ficam mais próximos um do outros. Acesse: www.apolo11.com/terremoto_brasil.php?posic=dat_20060109-061934.inc

Por Adeval Marques

Foto: Apolo11