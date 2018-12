Após ser diplomado, Belivaldo diz que “a palavra de ordem vai ser trabalhar”

18/12/18 - 05:29:34

Reeleito para o quadriênio 2019/2022, com votação histórica que registrou 679.051 votos, Belivaldo comandará o estado ao lado da vice-governadora Eliane Aquino, que também foi diplomada, assim como os dois senadores eleitos, os oito deputados federais e os 24 deputados estaduais.

Belivaldo reafirmou que sua gestão será marcada por muito trabalho e transparência. Ele também reafirmou o compromisso de ouvir segmentos da sociedade para debater melhorias em diversas áreas. “A expectativa é essa, de muito trabalho, afinal de contas, o ano novo se inicia com a perspectiva de que a economia volte a entrar nos trilhos e, com isso, a gente também poderá encontrar o reequilíbrio fiscal, para que possamos desempenhar as nossas atividades tanto no campo da Saúde, como no da Educação, Segurança, Transportes. A palavra de ordem vai ser trabalhar, trabalhar e trabalhar. Nossa intenção é a seguinte: ter o governo mais transparente da história de Sergipe, tudo será divulgado para que tenhamos o apoio da população, de todos os segmentos da sociedade. A cada 90 dias, convocarei segmentos da sociedade para mostrar o que está sendo realizado e ouvir sugestões de melhorias. Iremos acatar. Boa vontade e esforço não faltarão”.

A vice-governadora Eliane Aquino é a primeira mulher a assumir o cargo na gestão do executivo e falou sobre o desafio de contribuir para o estado de Sergipe nos próximos quatro anos. “Esse será um governo de Belivaldo e Eliane para toda nossa população. Hoje é um momento de muita alegria e de muita responsabilidade. Espero que, daqui há quatro anos, a gente saia dessa gestão deixando nosso estado muito melhor, o que sempre foi nosso objetivo. Que estejamos aptos a toda confiança que vocês, sergipanos, nos deram. Obrigada, Sergipe!”, afirmou.

A cerimônia de diplomação aconteceu no Teatro Atheneu e foi comandada pelo presidente do TRE/SE, o desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, que destacou a transparência das eleições em Sergipe. “A solenidade de diplomação nada mais é do que uma certidão que o TRE entrega aos eleitos e ela aponta qual coligação, qual partido, números de votos que ele recebeu. Na verdade, não é o TRE que está entregando, estamos sendo só um instrumento da escolha popular. O que vocês estão recebendo é o resultado de uma eleição tranquila, justa, transparente e, aqui em Sergipe, sem qualquer dúvida quanto ao seu resultado”, ressaltou.

Integraram a formação da mesa, ao lado do desembargador Ricardo Múcio, o corregedor e vice-presidente do TRE/SE, desembargador Diógenes Barreto; a procuradora Regional Eleitoral, Eunice Dantas; a juíza de Direito do TRE, Valquíria de Melo; o membro da classe Juiz Federal do TRE/SE, Marcos Antônio Garapa de Carvalho; membro da classe Juiz de Direito do TRE/SE, Áurea Corumba de Santana; membro da classe Juiz do TRE/SE, Sandra Regina Conceição; membro da classe Jurista do TRE/SE, Joaby Gomes Ferreira; e o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo de Lima.

No último dia 04, o governador anunciou o Projeto de Lei da Reforma Administrativa que será implantada a partir de janeiro de 2019. A nova gestão busca reduzir custos administrativos e otimizar os serviços públicos ofertados. Para isso, das atuais 19 secretarias de Estado, a administração passará a ter 14 e serão reduzidos 900 cargos comissionados. Com a nova estrutura, Sergipe passará a ser o terceiro estado com menos secretarias do País, ficando atrás de Goiás e de Mato Grosso do Sul, que possuem doze.

Diplomados

Além do governador e da vice-governadora, também foram diplomados na solenidade os senadores eleitos Alessandro Vieira e Rogério Carvalho; e os deputados federais João Daniel, Laércio Oliveira, Fábio Reis, Fábio Mitidieri, Fábio Henrique, Bosco Costa e Gustinho Ribeiro. Também foram diplomados os deputados estaduais Luciano Bispo, Garibalde Mendonça, Iran Barbosa, Kitty Lima, Goretti Reis, Maísa Mitidieri, Zezinho Sobral, Jeferson Andrade, Zezinho Guimarães, Georgeo Passos, Samuel Carvalho, Dilson de Agripino, Rodrigo Valadares, Francisco Gualberto, Adailton Martins, Janier Mota, Talysson de Valmir, Diná Almeida, Gilmar Carvalho, Dr. Vanderbal Marinho, Maria Mendonça, Ibrain Monteiro, Luciano Pimentel e Capitão Samuel.

Presenças

Estiveram presentes o evento, Alexandre Couto Bernardo, representando o comandante do destacamento de Controle de Espaço Aéreo de Aracaju; Renato Lima, representando a superintendente da Polícia Federal de Sergipe; o tenente-coronel Gilfran Santos Mateus, comandante-geral do Corpo de Bombeiros; Maria Angélica Guimarães Marinho, corregedora-geral do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE); Maria Aparecida Gama, procuradora-geral do Estado de Sergipe; Vinícius Oliveira, subprocurador do Estado de Sergipe; Paulo Lima, representando o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe; Ângelo Antoniolli, reitor da Universidade Federal de Sergipe; deputada estadual Ana Lúcia; secretário de estado de Governo, Benedito Figueiredo; Katarina Feitoza, delegada-geral da Polícia Civil e representante do secretário de Segurança Pública de Sergipe; Mitzy Silva Matos, secretária de Estado da Mulher, Inclusão, Assistência Social Trabalho e Direitos Humanos; José Sales Neto, secretário de estado da Comunicação Social; Antônio Hora, secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude; Cristiano Barreto, secretário de estado da Justiça e da Defesa do Consumidor; João Augusto Gama, secretário de estado da Cultura; e o ex-governador, Jackson Barreto.

